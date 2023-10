Eurípides en su obra “Las Suplicantes” escenificada en 423 a.C. presenta un debate entre Teseo y un heraldo Tebano que lo cuestiona ¿quién gobierna (tirano) está tierra? , a lo que responde que no busque un tirano en este lugar, la ciudad es libre, no está sujeta a los designios de un solo hombre, el pueblo (demos) es el soberano. El heraldo no queda impresionado, su ciudad es gobernada por un solo hombre, explica, no por una muchedumbre (okhlos), nadie puede engañar a la ciudad con su elocuencia y manipularla para su propio beneficio. Teseo responde no hay nada más hostil a una comunidad que un tirano, es una injusticia el tener a un solo hombre controlando todas las leyes, el que estas estén escritas permiten al débil y al rico igualdad de acceso a la justicia.

A 24 siglos de distancia el debate escenificado en aquella tragedia pervive. A 31 años de que Fukuyama escribiera sobre el fin de la historia donde se interpretaba que la democracia liberal como forma de Gobierno había triunfado, el péndulo de la historia en muchos países coquetea con el regreso al autoritarismo. México tendrá que definirse en 2024. La división de poderes se encuentra gravemente amenazada ante un Legislativo complaciente a las instrucciones del Presidente de asfixiar presupuestalmemte al Poder Judicial y a todo aquello que no se postre ante él. No me sorprendería escuchar la propuesta de suspender el pleno de la Corte para elevar la mañanera a rango de tribunal constitucional, donde a los juicios sumarios que ya se dan, además de constituir órdenes para los acólitos del Presidente se les dé carácter de sentencia firme y jurisprudencia. Sin pretender defender todas las actuaciones de la Suprema Corte y Poder Judicial del Estado, considero que es importante fortalecerlos institucionalmente y dotarlos de un presupuesto adecuado. En Sonora cada día son más los asuntos que atienden entre ellos la justicia laboral.

En una variación de la frase de campaña de Clinton, habría que declarar “es la Constitución, estúpido”. La Constitución, división de poderes, el cumplimiento a la ley por el sólo hecho de ser ley, la institucionalidad de la vida pública, la verdad, honorabilidad, austeridad, frugalidad, responsabilidad y los mecanismos legales para relevo en los miles de puestos de elección popular es evidente que este Presidente, correligionarios y propagandistas han decidido ignorarlos, en aras de conservar el poder ya cruzaron su “rubicón” y “la suerte está echada”.

La economía en México ante las oportunidades globales existentes para su captura requiere de un Estado de Derecho, indispensable para un urgente crecimiento económico que representa el único medio para abatir la pobreza. Las expectativas del sector privado de crecimiento económico en septiembre incrementaron 0.11% para ubicarse en 3.15%, la confianza empresarial (manufacturas) también incrementó, 0.13 puntos, en septiembre de 2023. Aún sin embargo el crecimiento en consumo privado en el mercado interior a julio de este año cayó en 0.32% contra junio para quedar en 0.04%. Los procesos electorales de no conducirse con apego a la ley impactarán las variables económicas adversamente, en los criterios del presupuesto de ingresos de la Federación 2024 las estimaciones parten de un crecimiento y estabilidad macroeconómica para estimar los ingresos fiscales del gobierno, mismos que se proyectan insuficientes, se está solicitando deuda. A la próxima administración le tocará enfrentar las consecuencias de dicho endeudamiento e impulsar una auténtica reforma fiscal así como renegociar los mecanismos de coordinación, distribución de responsabilidades y presupuesto con las entidades federativas.

Hoy culmina la Gran Carrera del Desierto en Puerto Peñasco donde más de 520 corredores de diversos países y de 20 estados de la República mexicana, un evento impecablemente organizado. Con esta segunda edición se logra posicionar a Sonora y Peñasco con uno de los grandes ultramaratones en el mundo. La competencia entre participantes y contra uno mismo tiene el atractivo especial de poder disfrutar de un ecosistema único el mundo donde desierto, marisma, playa y mar se fusionan ofreciendo a los competidores la oportunidad de conocer esta región. Una región con grandes oportunidades de desarrollo por su ecosistema y a la vez amenazada en muchos sentidos. De gran preocupación debería ser la conversación pública en Arizona donde se presenta como parte de su destino manifiesto el extraer agua del Golfo de California para desalar, descargando la salmuera en el frágil Golfo de California. La especulación inmobiliaria como fuente de riqueza para unos cuantos, requiere en climas desérticos grandes cantidades de agua, para ello se evalúa desalinizar, trasvases de cuenca, construir o secar presas de control de avenidas, desplazar agricultura, arriesgar producción de alimentos así como auspiciar soluciones con altos costos de remediación ambiental y social entre otros sinsentidos. En Arizona ya se está contemplando licitar en 2024 proyectos para incrementar sus fuentes de abastecimiento de agua, incluyendo la posibilidad de llevar agua de México. México sigue sin fijar una postura clara a favor de salvaguardar el Golfo de California.

La participación ciudadana en el debate y votando será decisiva en la definición de hacia dónde se dirige el péndulo de la historia de México, a participar.