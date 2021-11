Otra vez el Presidente viola la Constitución

Días atrás Morena solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que el Presidente, con recursos y medios públicos, pudiera promocionar la consulta de revocación de mandato. Para ello solicita que se modifiquen los artículos 35 y 39 del ordenamiento que legisla este ejercicio, mismo que antes fue votado por los congresistas de Morena. Ahora se arrepienten de su propia decisión.

Ante esta solicitud el Tepjf, el pasado primero de noviembre, respondió que: “Conceder derecho al titular del Ejecutivo para opinar acerca de su continuidad en el cargo rompería con las reglas de difusión previstas en la Ley Federal de Revocación de Mandato, las cuales prohíben a cualquier persona la contradicción de propaganda en medios y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía sobre la revocación de mandato, de ahí que resulta improcedente”.

En la misma sesión el Tepjf reiteró que el INE es la única entidad facultada, como lo señala la ley, para emplear recursos públicos en la promoción de este ejercicio reconocido en la Constitución, y que lo debe de hacer de manera imparcial sólo con fines estrictamente informativos, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios, para decidir o no si participa en este ejercicio.

El Presidente, como ya lo hizo el pasado proceso electoral, cuando de manera abierta y sistemática todos los días violó la Constitución y no hizo ningún caso a los señalamientos del INE y el Tepjf ahora también lo está haciendo, y así continuará. Para ello utiliza su comparecencia mañanera de todos los días, con el propósito de promocionarse e invitar al “pueblo bueno” a que participe en la consulta de revocación de mandato.

López Obrador, desde que asumió el cargo, con frecuencia se ha puesto por encima de la Constitución y las leyes que rigen el Estado de Derecho. Él se siente superior a estas normas. Su argumento para justificar su comportamiento es que los “conservadores” no quieren que el “pueblo bueno” participe. Él, entonces, fuera de la ley lo va a animar a que se haga presente. Y voten se mantenga en el cargo.

El PRD ya hizo llegar ante el INE una demanda para que se le sancione por la violación flagrante a la ley. Con seguridad el INE dará la razón a este partido y, entonces, pedirá al Presidente que se abstenga de promocionar el ejercicio de revocación de mandato. Morena protestará la decisión del INE ante el Tepjf, que dará la razón al órgano electoral.

El Presidente no hará caso a la Constitución, a las leyes que norman este ejercicio y tampoco a los señalamientos del INE y el Tepjf. Seguirá haciendo lo que le venga en gana. Con su actitud gana él, pero pierde el Estado de Derecho y la vida institucional del País. Eso, como a todos los populistas, no le interesa. La medida de las cosas es sólo su persona y sus intereses particulares, no los de la Nación.

Este lunes, el INE advirtió al Presidente que si no cumple la ley se hará merecedor da medidas cautelares. La advierte una vez más que “tiene la prohibición de utilizar los canales o vía oficiales de comunicación, para realizar cualquier referencia que implique la promoción y propaganda relacionadas con el proceso de revocación de mandato o inmiscuirse en asuntos de esta índole”. ¿Será un llamado a misa o habrá realmente consecuencias?