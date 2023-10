“Otis”, tragedia y oportunidad

El pasado lunes por la noche los integrantes de la mayoría de los hogares de la costa del Estado de Guerrero se fueron a dormir tranquilos y buena parte de los turistas en el gran puerto se disponían unos a terminar su cena en los restaurantes, otros a seguir refrescando sus gargantas hasta la madrugada en los bares y “antros” de los hoteles. Durante esas horas, sobre un área relativamente cercana en el Océano Pacífico, se advertía ya una formación meteorológica compatible con una tormenta tropical con vientos cuya velocidad máxima era de unos 90 kilómetros por hora, significativos, sí, pero nada que indicara o advirtiera de un fenómeno grave. A las dos de la madrugada, tiempo local de la región, se tuvo la primera advertencia del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos que establecía en ese momento el pronóstico de huracán de categoría 1 y para ubicarnos mejor tómese nota que entonces faltaban 24 horas para que el meteoro tocase tierra. Unas ocho horas después, cuando faltaban unas catorce horas para la llegada del huracán a las playas de Guerrero, se confirmó que la velocidad de los vientos correspondía aún a la categoría 1, pero dos o tres horas después -unas 12 horas antes de tocar tierra- se reportaba una acelerada progresión de la velocidad de los vientos que ubicaron al fenómeno en la categoría 4, algo muy serio y de consecuencias potencialmente graves. Por la noche del martes nos enteramos en casa por los noticieros que las características del huracán ya lo ubicaban en la máxima categoría, la 5, quedando de manifiesto que “Otis” migró de ser una tormenta tropical a huracán de categoría 5 en apenas 12 horas y entró a tierra con vientos de 265 kilómetros por hora lo que significa un incremento de la velocidad de ésos de 175 kilómetros por hora en solo 24 horas. Ha sido el huracán más violento que haya penetrado al País por el Pacífico pero además con sitio de entrada muy próximo a una ciudad tan poblada como Acapulco, que roza ya el millón de habitantes. Si uno revisa las opiniones de los expertos, encuentra que el consenso apunta a efectos vinculados con el cambio climático, especialmente el calentamiento global, resultado en buena medida de acciones ejercidas por nosotros mismos. En el caso particular de “Otis” escuchaba el día de antier en el noticiero radiofónico “Reporte 100” a un experto explicar que cuando la temperatura de la superficie del mar rebasa los 22 grados Celsius, la evaporación del agua se incrementa y, en el caso que nos ocupa, resulta muy importante notar que la temperatura se elevó hasta los 32 o 33 grados dando origen a mayor masa de evaporación, más calentamiento atmosférico, mayor carga de agua y mayor precipitación, y así se explican las ráfagas de viento destructivas y las inundaciones. Por otro lado, y tratándose de zona turística, súmese el progresivo desprestigio de la región que la delincuencia y la violencia ejercidas a manos del crimen organizado han representado para el visitante extranjero y nacional. Con frecuencia los malos tiempos representan oportunidades para mejores épocas y, en caso de decidirse quienes lo deban hacer desde las iniciativas pública y privada, por la reconstrucción turística de la región y por una estrategia realmente efectiva para la pacificación de la zona, esta podría convertirse en una de esas oportunidades que con ingenio y sensatez pueden surgir tras una tragedia. La naturaleza no estudia ciencias, no le preocupan nuestros pronósticos, es verdad, pero en esto tampoco hay suerte ni adivinación. Como se informa hoy desde los pasillos de los observatorios del clima a raíz de esta “atípica” lección de la naturaleza llamada “Otis”, este fenómeno ya forma parte de las sorpresas que son tan aleccionadoras como las rutinas y ofrece nuevos datos para hacer una que otra modificación a los programas, algoritmos y aprendizaje profundo de los sistemas de pronóstico en la era del cambio climático. La creación se descubre cada vez más impresionante y apasionante de lo que siempre antes fue pensado.