Nuestro Viacrucis

Vaya semana tan surrealista la que vivimos en México. Es complicado entender a las “autoridades”. Son como jugar al dominó con un “bato” que no sabe y termina ahorcándose la mula de seises, pero siempre sale con alguna babosada para hacer reír y con eso se le perdona todo. El Presidente y sus gobernadores (los morenos y uno que otro neolonés de “nana-nana”) son expertos en eso de desviar la atención de los asuntos importantes. Miren…

1.- Mueren 39 migrantes que estaban hacinados, y como si estuvieran detenidos por algún delito, en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. AMLO, que en el pasado de inmediato soltaba culpas al Presidente en turno, ahora nos salió casi casi con que había sido un suicidio colectivo. Lamentable su postura y explicación porque es claro que ya había visto el video donde queda de manifiesto la criminal indiferencia de los trabajadores federales. No contento con eso, se puso a bromear en esa kafkiana mañanera. Su risa golpeó a mucha gente, pero sus seguidores lo justificaron, como siempre lo hacen.

2.- En ese mismo tema, senadores panistas pidieron la comparecencia de las corcholatas y secretarios de Gobernación (Adán Augusto) y Relaciones Exteriores (Ebrard), pero los entregados y patéticos morenistas lanzaron su aplanadora para evitar que los dos responsables directos fueran llamados a cuentas. Ese es el nivel de compromiso que tienen con México los “representantes populares” que palomeó el “YouKnowWho”.

3.- Don Peje va a Ciudad Juárez y se encuentra con gritos y protestas. Una señora le reclamaba sobre el tema de los inmigrantes y, queriéndose hacer el chistocito, le dijo: “Amor” a la señora y le agarró la cara (no he escuchado a las feministas quejarse por ello). Doña Conny Gutiérrez lo detuvo: “No me diga amor y no toque mi cara”. El Peje se indignó y le dijo que seguramente la había enviado Maru (Campos, la Gobernadora). Él piensa que en este País todos los que vemos la realidad y se la decimos tal cual, tenemos un dueño que nos manipula. Ah, pero que no hubiera sido la mamá del “Chapo”, porque hasta se bajaba a darle un abrazo.

4.- Los diputados (si se les puede llamar así) tenían la misión de estudiar los perfiles de cada una de las mujeres propuestas para encabezar al INE. Con tal de no hacer la tarea (qué flojera tener que leer documentos tan aburridos) decidieron, seguramente por órdenes llegadas desde Palacio Nacional, que la selección se hiciera mediante una tómbola. O sea, amigos, no estaban eligiendo a la reina del carnaval o al jefe de grupo de una primaria. La suerte le sonrió a la sonorense Guadalupe Taddei. Ella finalmente es alguien con experiencia en el tema, pero es pariente directa de varios funcionarios morenistas. ¿Es un problema para su desenvolvimiento? Creo que no, porque la elección la hacemos los mexicanos insaculados para operar las casillas, pero no está bien que lo hayan hecho de esa manera. Eso no es democracia ni respeto al pueblo. Se llama irresponsabilidad y entreguismo de los “legisladores”. Pero, bueno, son las cosas por las que hemos votado.

5.- A propósito de la reina del carnaval. En Guaymas invitaron a la influencer Karely Ruiz, famosa por sus operaciones y sus videos eróticos en OnlyFans. Ya desde ahí era cuestionable, no es el tipo de personaje que un Municipio debería promocionar. Pero la cosa no para ahí, resulta que le pagaron 850 mil pesos por subirse a la batanga, tirar besos y recibir tomatazos de la gente. Un Municipio con tantos problemas de infraestructura y seguridad con una alcaldesa tan lamentablemente superficial.

6.- Según el reporte del gabinete de seguridad federal los crímenes en Sonora pasaron de 61 registrados en febrero a 128 en marzo. Sigo esperando que Afonsito Durazo vaya a la mañanera a decirles que son unos exagerados porque según él aquí pasa absolutamente nada, el crimen no existe. La realidad, que don gober parece no querer ver, nos dice que las calles del Estado son dominadas por criminales, no por generadores de violencia como ridícula y cobardemente les llaman desde el Gobierno estatal. Esos números siguen siendo insuficientes para que reconozca la magnitud del problema y se niega a hacer el necesario cambio en una Secretaría de Seguridad rebasada, fracasada e inoperante.

Ese es el pan nuestro de cada día. Él viacrucis de unos mexicanos abandonados… pero que amenazamos con seguir dándoles el voto.