Nuestras (seis) clases sociales

Al menos un documento oficial define las clases sociales vigentes en México, dividiéndolas en seis “según sus funciones, costumbres, situación económica y de poder”. Es un acuerdo de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014. Esas clases son: Baja-baja, baja-alta, media-baja, media-alta, alta-baja y alta-alta.

En la clase alta-alta encontramos a las familias que por varias generaciones han permanecido muy ricas; este grupo constituye el 1% de la población. En la alta-baja están las familias con cuantiosos ingresos, sí, pero no cupulares y sólo por un par de generaciones; representan el 5% de la población. La clase media-alta incluye a la mayoría de las personas de negocios y a los profesionales con ingresos altos y estables; son el 15% de la población.

La media-baja comprende a los oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados de ingreso estable pero modesto; aquí queda el 20% de la población.

En la clase baja-alta están los obreros y campesinos y es la fuerza física de la sociedad mexicana, con un ingreso ligeramente superior al salario mínimo; la compone el 25% de la población.

Y en la clase baja-baja, que representa el 35% de la población, están los trabajadores temporales, inmigrantes de ingreso incierto, micro comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social privada o pública.

En un reciente escenario sobre las clases sociales en la última década, el Inegi indica que el 1.7% de los mexicanos pertenecen a la clase alta; el 39% de los habitantes son de clase media y el 59% de la población es de la clase baja. En México el 42% de las personas viven en pobreza y de éstas la mitad vive con el mínimo indispensable.

Interesante: Si por movilidad social se entiende la capacidad de los grupos de desplazarse hacia otra clase social, tenemos que la clase media es la que tiene mayores probabilidades de tal movilidad, ya sea tender a la clase alta o bien a la clase baja, pues una de las características de este grupo es que se percibe más impulsado a mejorar o en mayor riesgo a empeorar su bienestar.

El “clasemediero” sabe que tiene razonables probabilidades de prosperar mediante el esfuerzo en su desempeño y una mayor preparación y capacitación, pero a la vez sabe que está en mayor riesgo de retroceder si mengua su esfuerzo, despilfarra sus recursos o desatiende su preparación.

Si bien al “clasemediero” la posibilidad de mejorar lo motiva, la posibilidad de empeorar lo atemoriza: Ambas condiciones -la motivación y el miedo- le impulsan a buscarse un mejor sitio, condición que no ocurre tanto así con el de clase alta (no tiene miedo, ve lejos la caída) o el de clase baja (no está motivado, ve lejos el ascenso).

El Inegi concreta algunas condiciones para percibirse a sí mismo en un hogar de clase media: Quien lleva el hogar tiene un trabajo estable y cuenta al menos con Educación Media Superior, los niños y jóvenes suelen ir a escuela pública y un gasto mensual de al menos 400 pesos en comidas y bebidas fuera de casa.

La clase media, que es el 35% de la población, reúne típicamente las condiciones que mueven una sociedad a la prosperidad; ciertamente no tiene el capital de la clase alta ni el tesón físico de la clase baja, pero combina su buen nivel de capacitación con alta motivación escolar y laboral, además de conciencia social, por lo que en el mundo contemporáneo es este segmento social el que más provee líderes sociales, culturales, morales, políticos y científicos.

Sin discusión: La clase baja, obviamente, es prioridad. Reconocer el papel de la clase media es, obviamente, fundamental; desconocerlo ha traído pésimos resultados.

CV: Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.

CORREO: jesus.canale@gmail.com