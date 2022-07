Nuestra inmensa y vieja casa

En la fotografía adjunta vemos por vez primera un rincón de nuestra casa -el universo- tal como era hace 4 mil 600 millones de años; es la primera imagen enviada desde el telescopio espacial James Webb, que orbita alrededor del Sol, a unos mil 500 millones de kilómetros más allá de nosotros, entre la Tierra y Marte. Este instrumento es el resultado de una planeación de 10 años a un costo de 10 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil millones fueron aportados por la NASA y los otros mil millones entre la Agencia Europea del Espacio (ESA) y la Agencia Canadiense del Espacio (CSA). El artefacto fue lanzado el 25 de diciembre de 2021, viajó durante seis meses hasta ubicarse en su línea de órbita; su misión durará 10 años y “morirá” al cumplir 20. Su señal se vale de rayos infrarrojos para atravesar el polvo cósmico y el denso gas que serían un obstáculo para obtener las imágenes con la nitidez que ya las está logrando. No sólo se trata de ver las galaxias y sus estrellas, sino caracterizar sus componentes, de manera muy importante los de los exoplanetas, es decir, aquellos planetas ajenos a nuestro sistema solar. De hecho, Webb acaba de revelar el espectro de la atmósfera del exoplaneta WASP96b, descubierto en 2013 y que está a mil 150 años luz de la Tierra, en la constelación de Phoenix, revelándonos que allí hay agua. Descubrimientos como éste y una copiosa información más nos permitirán ir conociendo mucho de los astros cercanos y lejanos, conocimiento que una vez sistematizado después de años y siglos abrirá el camino para ubicar lugares de los que las generaciones futuras pudieran valerse para resolver problemas que hoy apenas imaginamos: Materia prima, nuevos elementos y compuestos y -¿por qué no?- hasta algunos sitios disponibles para ser colonizados y poblados como ha sido ya un hecho de repetición en la cortísima historia nuestra en el mundo. El telescopio espacial Webb será visto después de siglos o milenios como un instrumento primitivo, así como ahora vemos el astrolabio (siglo II), la brújula (siglo IX) o el sextante (siglo XVIII), pero sin estos instrumentos la navegación no podría haberse desarrollado y muchos destinos seguirían aún desconocidos. El ser humano es un explorador por naturaleza; nadie lo impedirá. La claridad de un objeto es un golpe de belleza para el observador y esto ha sucedido en muchos millones de personas al revelarse las primeras fotografías del Webb pero en este caso el impacto estético nos induce al asombro y a la reflexión. Contemplar cómo era el mundo hace casi cinco mil millones de años -apenas al tercio de su edad actual-, confirmarnos que hay miles de millones de galaxias y cada una con sus miles de millones de estrellas y millones de éstas con sus planetas girándoles puntualmente a su alrededor con exacta lealtad a sus leyes y que hasta lo que llamamos caos resulta ser armónico. Saber que cada uno somos casi nada, infinitesimales y fugaces en nuestro inmenso hogar y sin embargo somos muy superiores a las galaxias y nebulosas: Ellas no buscan la verdad, no son libres, no tienen voluntad, no pueden amar, tampoco gozar; ni siquiera la guerra de las galaxias es de las galaxias, es nuestra. Los astros ni siquiera se cuestionan qué hacen allí, cómo y para qué surgieron. Todo eso que nos muestra hoy el Webb es nuestro y de nosotros depende aprovecharlo como debe de ser. Asumir que somos lo máximo entre los seres del universo es correcto, lógico, pero asumir que somos una genial casualidad de unas partículas que al paso del tiempo se acomodaron solas, que somos una “carambola” que se dicta a sí misma sus leyes, que ama y odia y que a voluntad construye y destruye, y tantísimo más, eso es ya otra cosa. Prefiero, con Einstein, al menos vislumbrar el “ilimitado espíritu superior que se revela en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente”…y “que se revela en la armonía de todo lo que existe”.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.