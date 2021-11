Norteamérica unida

"La integración económica es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia de otras regiones del mundo", Andrés Manuel López Obrador.

Es verdad, Norteamérica ha perdido terreno. "Mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte de 16%. De mantenerse la tendencia de la última década en otros 30 años, para el 2051 China tendría el dominio del 43% del mercado mundial y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%".

El presidente López Obrador tiene razón. Norteamérica ha perdido competitividad frente a Asia. No es fácil de remediar. El ex presidente estadounidense, Donald Trump, estableció aranceles punitivos a los productos fabricados en China, que Joe Biden no ha modificado, pero eso no ha afectado el flujo de productos chinos ni ha disminuido el déficit comercial estadounidense con China. De nada sirven los aranceles si hay un verdadero desequilibrio en la competitividad.

Una mayor integración de los tres países de Norteamérica ayudaría, efectivamente, a aumentar la competitividad regional. No debe ser sólo una integración comercial. Coincido con López Obrador: Hay que "dejar de rechazar a migrantes, cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que, en realidad, no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?".

Si bien hay un gran temor a los inmigrantes en algunos grupos de población de Estados Unidos, no hay duda de que las economías de Norteamérica se beneficiarían de una mayor libertad migratoria. Pero no solamente Estados Unidos y Canadá, también México, que de los tres es el que tiene el sistema migratorio más cerrado. En Estados Unidos 14.1% de la población es inmigrante y en Canadá 21.5%; en México la cifra es inferior a 1%. No estamos en posición de pontificar a nuestros vecinos en materia migratoria, especialmente cuando usamos a la Guardia Nacional para detener a migrantes.

López Obrador tiene razón cuando señala la necesidad de construir una economía regional más competitiva, pero él mismo está tomando medidas que atentan contra esta competitividad, como la contrarreforma eléctrica, que favorecería las compras de electricidad más cara de la CFE frente a la privada más barata. El problema, sin embargo, va más allá del costo en este momento de transición energética en el mundo. Muchas empresas han asumido compromisos globales para reducir su huella de carbono y no pueden trabajar en un país con energía sucia. "Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", ha señalado Francisco Garza, presidente y director general de GM en México.

Es imposible no apoyar las palabras del presidente López Obrador en la Cumbre de América del Norte: "El tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región del mundo en beneficio de nuestros pueblos y naciones". Ahora sólo falta que se haga caso a sí mismo.

Inflación

Los precios al consumidor están en camino de cerrar arriba de 7% en 2021, la cifra más alta desde el 2000. El fenómeno es internacional, pero afecta de manera severa a nuestra economía. La inflación daña más a quien menos tiene, a quien vive con un ingreso fijo. Es, efectivamente, el impuesto más injusto.

Sergio Sarmiento

