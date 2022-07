¡No hay quinto bueno!

El panorama del momento está infectado: Varios funcionarios mexicanos de alto nivel están -o recién han dejado de estar- guardados en casa por Covid-19 y, aunque con síntomas moderados, no pueden ignorarse los trastornos que suceden cuando de manera súbita tienen que reducir sus agendas por varios días; es el caso, entre otros, del secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, los gobernadores de los estados de Querétaro y Zacatecas, la jefa de Gobierno de la CDMX y el director del IMSS.

Esto no debe extrañar a nadie, toda vez que la circulación de casos de este mal nos ha tomado el pelo de nuevo. Más hechos hablan por sí mismos: El IMSS se ha visto empujado a lubricar la gestión de permisos para ausencia laboral por la cantidad de trabajadores y empleados derechohabientes que se están enfermando: Tendrán su permiso “Covid 4.0” vía electrónica sin tener que ir a consulta ni efectuarse la prueba.

Otro dato es que los reactivos para pruebas diagnósticas escasean en las unidades del sector oficial tal y como hemos visto en los medios, sobre todo en la CDMX, mostrando buen número de personas que tras esperar en la filas son devueltas porque se habían agotado los reactivos para las pruebas, hecho que también se observó en algunas farmacias particulares y en otras un aumento notable en el precio.

Cuando los hechos hablan, los datos gritan, y así es que tenemos unas cuentas muy incómodas: En el País se confirmaron en promedio mil 047 nuevos casos por día durante la semana del 20 al 27 de mayo pasado, en tanto que para el día de antier se obtuvo un promedio de poco más de 21 mil casos diarios en la semana del primero al siete de julio: Un incremento de poco más de 20 veces en mes y medio. Es la quinta ola. Durante el día de antier se confirmaron más de 32 mil casos en el País y considerando que se nos ha distinguido por el bajo número de pruebas que se hacen en México, la realidad es mucho mayor que la novedad. En cuanto a la ausencia laboral, cuando los días perdidos de trabajo se acumulan de manera masiva o simultánea, como sucede durante una epidemia, obviamente la economía lo sufre y los efectos los padecemos todos y este tema abona a la severidad de una enfermedad, no sólo por sus efectos en la salud individual, sino también por su impacto social y es un punto a tener muy en cuenta en el caso de Covid-19, aun cuando la gravedad de la enfermedad está reducida por la vacunación.

Un aspecto que debe subrayarse es que aun cuando esta enfermedad ya sea endémica, mantendrá su “versión prolongada”, el llamado síndrome post-Covid, que es la persistencia o la recurrencia de los daños corporales con su racimo de síntomas frecuentemente muy molestos, situación que puede ocurrir en casos leves e incluso asintomáticos dejando por un tiempo variable, a veces por meses e incluso años -hoy ya lo podemos decir-, síntomas prolongados como fatiga corporal, falta de concentración y fatiga mental, dificultad para respirar, tos, fiebre, nerviosismo, insomnio, depresión, dolores musculares y articulares, taquicardias, dolores de pecho, molestias digestivas, formación de coágulos, embolia pulmonar, trastornos menstruales, erupciones en la piel, etcétera. No vale, pues, la pena arriesgarse: En esto no se aplica aquello de que “no hay quinto malo”, lo que no hay es quinto bueno.

La quinta ola de Covid no es buena, es mala, porque además de ausencias laborales, traerá molestias físicas, costos y gastos, y en un 20% de los casos dejará molestos daños corporales o mentales que suelen durar mucho tiempo. Desconfía de quien te diga “no pasa nada”.

Tampoco se trata de vivir atrapado entre miedos; esto es peor. La cosa es serena y es lo mismo: Ventilar los espacios, usar cubrebocas (incluyendo la nariz) en lugares cerrados y concurridos, y, por supuesto, no dejar pasar fechas de vacunas y sus refuerzos; y lo demás, Dios dirá (y dará). La otra es creerte invencible… y ya sabemos el resultado.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.