No hay dictadores buenos

Por regla general, los dictadores matan. Pocas veces lo hacen ellos mismos. Prefieren que sean otros quienes se manchen de sangre o que sean los sistemas de opresión que edifican los que se encarguen de perseguir o desaparecer.

Suelen vivir obsesionados con mantenerse en el poder; saben que sin él terminarían enjuiciados, encarcelados o quizá muertos. Tal vez por eso hay pocas cosas que les gusten más que ser aceptados y legitimados por la comunidad internacional. Y aquí es donde entra el viaje del presidente estadounidense, Joe Biden, a Arabia Saudita.

¿A qué va? Oficialmente el viaje de Biden es para promover la normalización de relaciones con Israel, buscarle un fin a la guerra en Yemen y coordinar acciones antiterroristas conjuntas. Pero a quienes observan con más atención no se les escapa que Biden, en realidad, va a buscar petróleo barato con la esperanza de que baje el precio de la gasolina -y la inflación- en Estados Unidos. Y el costo pude ser altísimo, aunque no se mida en dólares.

Durante su campaña presidencial, Biden fue duro con el Gobierno saudí, que tiene un historial sombrío de represión, encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, limitaciones a los derechos de las mujeres y niñas, según Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

En ese momento, Biden dijo que “les haría pagar el precio” por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi -residente legal de Estados Unidos y fuerte crítico de la monarquía saudita- en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018. “Los mostraré como los parias que son”.

Aunque Salmán bin Abdulaziz es el rey de Arabia Saudita, uno de sus hijos, el príncipe heredero Muhammad bin Salmán, de 36 años y conocido como MBS, es el líder de facto del régimen. Y un reporte de inteligencia estadounidense concluyó que: “El príncipe aprobó la operación en Estambul, Turquía, para capturar o matar al periodista Jamal Khashoggi”. (El príncipe ha negado las acusaciones). Khashoggi, un columnista del diario The Washington Post que expuso múltiples abusos y casos corrupción de la dictadura saudí, fue asesinado y desmembrado luego de entrar al consulado saudí en Turquía en lo que él creía iban a ser unos trámites burocráticos para casarse.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos condenó el asesinato y el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 76 individuos vinculados con amenazas a disidentes en el exterior. Pero la intención de Biden no duró mucho. Vino la pandemia, la inflación y ahora la amenaza de una recesión global, y el Gobierno de Biden parece estar dispuesto a suavizar su postura ante la dictadura saudita.

No sólo no los presentará como “parias” ante el mundo, sino que irá a visitarlos en la semana. El viaje de Biden “es una muy mala idea”, dijo el senador Tim Kaine, miembro del comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una entrevista con CNN. “La sangre aún no se ha limpiado”, dijo, refriéndose a Khashoggi. “Entiendo que las circunstancias cambian. ¿Pero cuál es el tema central actualmente en el mundo? Los autoritarios”.

Parece ser, sin embargo, que Estados Unidos trata a los autoritarios del mundo de maneras muy distintas. No hay una política clara y pareja para todos. Biden ha dicho, por ejemplo, que cree que el líder ruso Vladimir Putin es un “criminal de guerra”. De la misma manera, su Gobierno no invitó a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio porque están al frente de dictaduras brutales.

En cambio, el presidente se subirá al Air Force One y conversará con los líderes de Arabia Saudita. Qué contraste. Qué desilusión. ¿Dónde quedan esas declaraciones de que la política exterior de Estados Unidos se basa en el respeto a los derechos humanos y a la democracia? En Los Ángeles, tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y le pregunté eso: ¿Por qué Estados Unidos no trata a todas las dictaduras de la misma manera? ¿Por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua reciben un trato y China y Arabia Saudita otro? “Lo que ha hecho el presidente Biden en cada uno de estos casos es poner los derechos humanos y la democracia en el corazón de nuestra política exterior”, me dijo Blinken. “Pero no es lo único que vemos. Tenemos que ver todas las cosas juntas, de manera que se protejan los intereses de Estados Unidos”. La palabra clave en esa respuesta es “intereses”.

Mil veces se ha dicho que los países y los gobiernos no tienen principios sino intereses. Y en este momento el Gobierno de Biden cree que es más importante bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos que mantener la presión internacional para buscar justicia por el asesinato de un periodista y promover mayores libertades civiles en Arabia Saudita. Esta doble postura de Estados Unidos -fuerte con unas dictaduras y complaciente con otras- envía un terrible mensaje en América Latina.

Si Estados Unidos está dispuesto a negociar con los sauditas para bajar unos centavos el precio del petróleo y la gasolina, ¿por qué no hacer lo mismo con Venezuela y su dictador Nicolás Maduro? Si los países y sus gobiernos creen que, en momentos de crisis económica como estos, Estados Unidos va a ceder en sus principios para obtener beneficios temporales, eso erosiona su credibilidad como líder a nivel mundial y se convierte en blanco de críticas bien justificadas.

Estados Unidos y Arabia Saudita tienen una relación de casi ocho décadas, históricamente han hecho un frente común contra Irán y fueron aliados en la primera guerra del Golfo Pérsico. Pero flaquear ante una dictadura que según tu propia inteligencia mató impunemente a uno de los críticos más influyentes del mundo árabe tendrá consecuencias en el futuro y en la legitimidad del país en su defensa por la democracia.

Y si Estados Unidos lo hizo, otros países podrían seguir su ejemplo. No hay dictadores buenos. Todos reprimen, matan y hacen hasta lo imposible para eternizarse en el poder. Por eso ceder ante ellos -por intereses pasajeros- es siempre un error. Es caer en su juego. No es difícil imaginárselos en privado en sus palacios, riendo y diciendo: Los volvimos a engañar.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”.