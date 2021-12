El suceso de Guadalupe -que se conmemora mañana domingo- suele verse desde cualquiera de estas tres perspectivas: Desde la Historia, desde la Sociología y/o desde la fe. La fuente más conocida desde el punto de vista histórico es el relato “Nican mopohua”, que son sus dos primeras palabras en náhuatl y significan “aquí se cuenta”, escrito por Antonio Valeriano en 1556 según Edmundo O´Gormann y Miguel León Portilla y contenido a su vez en un libro llamado “Huei tlamahuicoltica” (“El gran suceso”) de Luis Lasso de la Vega, que por cierto manifestó que Valeriano escuchó el relato directamente de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con los detalles de las cuatro apariciones de la Virgen y de sus visitas al obispo Fray Juan de Zumárraga.

Algunas frases del “Nican mopohua” son muy reveladoras de la sencillez y ternura de los diálogos. De la primera aparición entresaco esta: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?”. Él respondió: “Señora y Niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatilolco”. De la segunda, esta frase: “Señora, la más pequeña de mis hijas, Niña mía, fui a donde me enviaste…”. En la tercera aparición la Virgen le dijo: “Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido…”. En la cuarta aparición le dice “¿Qué hay, hijo mío el más pequeño? ¿Adónde vas?… no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad… ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo?”.

La Virgen le pidió ir cerro arriba y cortar unas flores (rosas de Castilla), ciertamente fuera de temporada por el frío y el hielo, para que las llevara en su manto al obispo como prueba de que las apariciones eran verdaderas, pues el prelado de inicio no creyó. Así lo hizo y al bajar la manta frente al obispo y caer las flores se dibujó en ella la imagen de la Virgen; esa manta con su imagen es la que se muestra públicamente hasta hoy. Hasta aquí esta mínima muestra del “Nican mopohua”; el texto completo son unas cuatro o cinco páginas y se pueden leer en varios sitios de Internet, en náhuatl y en castellano.

Desde la óptica de un fenómeno social sobresalen algunos datos sólidos, por ejemplo, que las visitas a la Virgen de Guadalupe en su Basílica son las convocatorias más concurridas tanto cada día 12 de diciembre como a lo largo de todo el año y de cada año; no hay una sola concentración en el País que ni siquiera se le acerque en número de presentes. De suyo esto ya es decir bastante. Y a ello sumar que los visitantes no van a conveniencia de algo más que no sea venerarla, manifestarle su cariño y su fe de una manera tan física como espiritual. Bien se dice que si alguien ha sido popular en México es precisamente la Virgen de Guadalupe. Y, finalmente, desde la visión de la fe simplemente subrayar que es imposible calcular cuántas mujeres y hombres mexicanos, a lo largo de los últimos cinco siglos, se han acercado a Cristo precisamente a través de María de Guadalupe. En el número de diciembre de 2015 de la revista de circulación mundial National Geographic la portada mostraba un rostro de la Virgen y por título diciendo: “María, la mujer más poderosa del mundo”. Independientemente de la fe y profesión religiosa que cada quien pueda tener, el “fenómeno” de Guadalupe ha marcado los más altos registros de identidad social y cultural de México. Al menos por sana curiosidad vale la pena asomarse más al fondo de este “fenómeno”.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.