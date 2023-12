Navidad coherente

Pregunté a mi servicio de inteligencia artificial (IA) cuál es la fecha de celebración más popular en el mundo; también le pregunté cuál es la celebración más relevante. Para ambos casos IA dijo que la respuesta para cada una de estas preguntas depende de factores subjetivos personales, regionales, culturales y religiosos, y nunca se pronunció por una celebración en especial lo cual es lógico en un servicio de IA programado para conversar con personas de toda condición y pensamiento de todo el mundo. En nuestro caso, mexicanos de mayoría cristiana sabedores de que la celebración de la Navidad se refiere concretamente al nacimiento de Jesucristo en un sitio, tiempo y condiciones históricas propias, nos resulta claro que se trata de una celebración religiosa. Ahora bien, si coherencia significa “actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan” (Real Academia Española), cabe entonces preguntarnos con qué nivel de coherencia vivimos el modo de celebrar la fiesta de la Navidad.

Creo que lo primero es ver qué tanto conocemos sobre la realidad histórica de la Navidad porque de allí surge el verdadero motivo de lo que celebramos y por esto es necesario enterarnos bien de los antecedentes y las circunstancias que caracterizaron el nacimiento de Cristo, cuya fuente central de información se encuentra en los pasajes del Evangelio que describen las escenas y condiciones en las que se dio el excepcional suceso. Leer, escuchar y reflexionar el Evangelio es indispensable para conocer los pormenores que rodearon el Nacimiento de Cristo; no nos vaya a suceder que celebremos año tras año la Navidad teniendo apenas una vaga y borrosa idea sobre ella; sería un desperdicio que vayan pasando los años quedándonos sólo con una idea lejana del suceso.

Esto no es poca cosa pues mientras mejor se conoce un hecho más se le aprecia y cuando algo que mereciendo apreciarse mucho es valorado a un menor precio entonces cae en cierto nivel de menosprecio, en este caso como resultado de nuestra falta de conexión entre nuestras convicciones y el modo de llevarlas a la vida, lo cual es justamente falta de coherencia.

Si reflexionamos bien las circunstancias que rodearon el dichoso Nacimiento lo celebraríamos con la sencillez con la que ocurrió, y tal fue, que el Niño ni siquiera tuvo por albergue una casa ni un lugar donde reposar adecuadamente aquel pequeño cuerpo indefenso sino un sitio que era utilizado para el encierro de los animales de granja y por cuna tuvo un pesebre, dornajo donde se echaba el alimento para que de allí lo tomaran las bestias.

Por lo que vemos hoy cierto número de personas no celebran el gran acontecimiento en un ambiente de sencillez sino de derroche y excesos, rodeado de adornos ostentosos que muchas veces no corresponden con el sentido de la fiesta y en un escenario en el que llaman más la atención el tamaño y el costo de los regalos materiales, los rostros de santocloses o los renos que hablan y se mueven, y no es que esto esté en sí mal sino que hay un desfavorable desbalance entre estos sofisticados artefactos en comparación con las figuras de los padres y el Niño que son el verdadero centro del festejo, siendo todo esto otra expresión de incongruencia.

Y acaso no sería más coherente que la celebración navideña se distinguiera por la debida moderación en la comida y la bebida y no en el hartazgo o la embriaguez, que van muy alejados del espíritu propio de la Navidad. No es excepcional que en nuestras ciudades ocurran en esta fecha colisiones de automóviles con resultados lamentables provocados por el desenfreno en la velocidad y el embotamiento mental ocasionado por el alcohol.

Todo esto exhibe la incongruencia entre lo que es la Navidad y el modo de celebrarla en ciertos casos. Una Navidad celebrada de modo coherente supone que se viva con reflexión, alegría, sencillez, moderación, austeridad, piedad, ternura y, dado el caso, una buena confesión.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.