Muertos con rostro

“Qué costumbre tan salvaje ésta de enterrar a los muertos!" Jaime Sabines

“Era un joven alto y risueño. Jamás pude imaginar que terminaría envuelto en plástico tirado en una carretera de terracería de su propia tierra”. De esta manera escribe Elena Poniatowska sobre Luis Enrique Ramírez, el articulista sinaloense que “se convirtió en el reportero estrella de la sección de Cultura de La Jornada y se dio a querer por sus compañeros. Ahora, en 2022, resulta ser el noveno reportero asesinado este año en México”.

La remembranza es importante porque le da rostro a Luis Enrique. No, él no debe ser visto simplemente como una víctima más de esta violencia que se ha desatado contra los periodistas en nuestro País. Ningún ser humano debe ser convertido en una estadística. Por eso es importante recordarlo como ese periodista inquieto y risueño que “se prendó de la escritora Elena Garro”.

En México, sin embargo, es difícil reconstruir todos los rostros, las pasiones, las ilusiones de los muertos. Son tantos que corremos el peligro de enterrarlos sin detenernos un momento a recordarlos. Apenas unos días después de la muerte de Ramírez, nos encontramos con las imágenes de dos mujeres acribilladas en un automóvil en Cosoleacaque, Veracruz, Yesenia Mollinedo, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García. No conozco su trabajo, aunque el hermano de Yesenia dice que fue amenazada para impedir que continuara sus investigaciones sobre la corrupción de la Policía estatal, pero sus rostros femeninos, intensos, nos miran desde las fotografías que circulan desde su asesinato y nos obligan a pensar en ellas como personas, no como simples números.

Los rostros, sin embargo, se agolpan. Nada más este año están los de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, de Tijuana; Heber López, de Salina Cruz; Juan Carlos Muñiz, de Fresnillo; Jorge Camero Zazueta, de Empalme; Roberto Toledo, de Zitácuaro; José Luis Gamboa, de Veracruz; Armando Linares, también de Zitácuaro; además de los de Luis Enrique, Yesenia y Sheila Johana. Son once en lo que va de este año. En todo 2021 fueron siete. Según los informes de la propia Secretaría de Gobernación, 252 periodistas fueron muertos con violencia desde diciembre de 2006 hasta el 8 de marzo de 2022. Artículo 19 dice que 36 periodistas han sido asesinados en lo que va de este sexenio, aunque aún está tratando de certificar que algunos casos hayan sido consecuencia de su trabajo periodístico.

La violencia en México no sólo afecta a los periodistas. Todavía estamos tratando de asimilar las muertes de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez en la actual cruel oleada de violencia contra las mujeres. En 2021 el País registró 33 mil 308 homicidios dolosos, 91 cada día. Tuvimos 26 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; España, registró 0.63 en 2020.

Los periodistas no debemos tener una consideración especial. Somos seres humanos como cualquier otro. Me dicen que más taxistas que periodistas son asesinados cada año en México. Quizá, no conozco las cifras. Pero los asesinatos de periodistas tienen un efecto multiplicador negativo al acallar información sobre los usos y abusos de los poderosos y los criminales.

No podemos aceptar la normalización del homicidio de periodistas, mujeres o cualquier ser humano. La principal responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad. El principal fracaso de este Gobierno, y de los dos anteriores, se encuentra en la inseguridad y la violencia. Ante esta realidad es imprescindible recordar que cada uno de los asesinados era una persona con rostro, con seres queridos, con ilusiones de vida.

SIN PAGAR

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dice que no ha pagado el dictamen final de la empresa noruega DNV sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro capitalino. En el nuevo México los peritajes independientes sólo se pagan si respaldan los puntos de vista de quien los ordena.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.