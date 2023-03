Muchos morenistas militaron en el partido de “las componendas y de la corrupción”

El discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció el sábado pasado durante el evento conmemorativo del 85 aniversario de la expropiación petrolera que encabezó en el Zócalo de la CDMX fue muy similar al que ha dado en sus varios informes de Gobierno, oficiales o extraoficiales.

Presumió los logros de su Gobierno y nuevamente arremetió contra la derecha que se opone a la Cuarta Transformación, que “siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales a favor del pueblo y del dominio de la Nación” y que en 1939 fundó el PAN, que nació “criticando la Expropiación Petrolera” y aglutinó “todo el descontento de los grupos conservadores contrarios a la política agraria, laboral y educativa del general Cárdenas”.

Me llamó la atención cuando se refirió a la sucesión presidencial de 1940 que transfirió el poder presidencial de Lázaro Cárdenas a Manuel Ávila Camacho. Aseguró que “A partir de entonces se empezó a abandonar el auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo, aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social (…) luego del Gobierno del Presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción”.

¿Por qué me llamó la atención lo anterior?

Porque AMLO y una gran cantidad de morenistas, entre ellos los de mayor jerarquía y poder, iniciaron y desarrollaron gran parte de sus carreras políticas en el PRI sabiendo muy bien que era el partido de “las componendas y de la corrupción”. Si lo sabían, ¿por qué decidieron ser priistas en vez de afiliarse a alguno de los auténticos partidos de izquierda que con registro o sin él desde hace décadas han existido en México? Si eran tan izquierdistas como ahora presumen serlo, ¿por qué ingresaron al corrupto PRI?

¿Por qué tantos morenistas ex priistas, dependiendo de los años que tengan, no militaron en el Partido Comunista Mexicano (PCM) (1919-1981) o en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) (1974-1987, o en el sucesor de ambos que fue el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) (1981-1987) o en el Partido Mexicano Socialista (PMS) (1987-1989)? Es más, ¿por qué algunos que brincaron directamente del PRI a Morena no ingresaron antes al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se fundó en 1989 por izquierdistas del PRI y comunistas y socialistas que antes fueron del PCM, PMT, PSUM o PMS?

El Zócalo de la CDMX se llenó nuevamente el sábado con personas que asistieron por acarreo, instrucciones superiores o voluntad propia. No fueron las 500 mil que presumió la Secretaría de Gobierno de la CDMX en un tuit que difundió a las 20:11 horas del sábado porque, de acuerdo con cálculos realizados por expertos, en los 46 800 m² de su superficie, las calles laterales y los Portales de Mercaderes caben, muy apretadas, unas 200 mil.

¿Ganó algo AMLO al organizar su evento de masas que en alguna medida se pagó con nuestros impuestos? No lo creo. Su aprobación de acuerdo con el AMLOTrackingPoll de El Economista estaba en 62.2% el viernes 17. Habrá que ver si después del 18 aumentó de manera importante.