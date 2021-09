“Mu”, la nueva variante

Cada vez nos queda más claro que se trata de un flagelo sin fin, de esos que llegan para quedarse. Hace todavía pocos meses escuchábamos en noticieros y redes sociales expresiones como “¿cuándo terminará esta calamidad?”, en referencia a la pandemia actual y, si bien la pandemia como tal terminará algún día, la circulación de este coronavirus seguirá infectando y enfermando personas aquí y allá por tiempo indefinido. En buena medida esto ocurre y seguirá ocurriendo porque este microbio es muy escurridizo y esa propiedad de resistirse a desaparecer es porque va sufriendo cambios (“mutaciones”) conforme pasa el tiempo y que le van permitiendo escapar tanto de las condiciones del entorno como de las barreras defensivas que le impone el hombre, en especial la vacuna. Ahora resulta que una serie de mutaciones del virus SARS-CoV-2 está alertando seriamente a los expertos en diversas regiones del mundo y de hecho la OMS la ha incluido en su lista de “variantes de interés”. Haré aquí una pausa para mencionar que el Grupo de Interagencias sobre el SARS-CoV-2 (“SIG”, por sus siglas en inglés) del Gobierno de los Estados Unidos creó un esquema de tres variantes: La “variante de interés” que se refiere a virus mutante con cierta disminución de la posibilidad ser neutralizado por los anticuerpos, ya sea los generados por una infección previa o por la vacuna, así como una eficacia menor de los medicamentos y cierto aumento en la transmisión y gravedad de la enfermedad; la “variante de preocupación” que ofrece aún menor capacidad de neutralización por los anticuerpos así como más transmisibilidad y una capacidad para enfermar más gravemente y ser más letal; y la “variante de gran consecuencia” que cuenta con evidencia de reducir notablemente la efectividad de las vacunas, producir una cantidad muy alta de casos de infección en los vacunados a la vez que la infección se comporta más gravemente y más letal: Por fortuna todavía no existe ninguna variante que haya sido incluida en esta clasificación y, de haberla alguna vez, habría de ser notificada pronto a la OMS y a los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. La nueva variante que mencionábamos arriba ha venido a llamarse variante “Mu” (“Mu” –o “Mi”- es la duodécima letra del alfabeto griego y de allí su nombre, como lo fueron “Alfa”, “Beta”, “Delta, etcétera, que igualmente se denominaron con letras griegas para evitar nombres que pudiesen estigmatizar regiones, países, etnias, etcétera). Esta nueva variante se agregó a la lista de vigilancia de la OMS apenas hace cinco días, el 30 de agosto pasado, tras haberse identificado ya en 39 países y confirmar que las mutaciones que ha sufrido pueden hacerla menos susceptible a la protección inmunitaria que ya buen número de individuos han adquirido a nivel mundial por la enfermedad o por la vacuna. La variante “Mu” se encontró por primera vez en Colombia hace ocho meses, después en el Reino Unido, otros países europeos, Hong Kong, Estados Unidos y otros, y llama la atención que representa ya casi el 40% de los casos de Colombia y cerca del 15% de los de Ecuador. Al igual que la variante “Delta”, a la variante “Mu” se le ha encontrado en grupos de jóvenes y en sujetos ya vacunados. La posibilidad de evadir en cierta medida la inmunidad generada por la vacuna hace temer un escenario complicado a partir del comienzo del otoño en el Hemisferio Norte que fue apenas doce días. Otro dolor de cabeza, sí, pero también una motivación para no bajar esfuerzos en la debida protección a toda la población mundial. Acostumbrarse no significa para pueblos y gobiernos bajar la guardia sino todo lo contrario, aprender a vivir con la guardia cada vez más alta. “Mu” ya está en México; aún no en Sonora (ver imagen adjunta).

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com