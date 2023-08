Movimiento Ciudadano: Titanic o Carpathia, he ahí el dilema

El gobernador Enrique Alfaro creó un cisma en Movimiento Ciudadano. Rompió con la dirigencia nacional y obligó a la cúpula partidista en Jalisco a firmar un desplegado contra Dante Delgado, quien reveló después que muchos de los abajo firmantes jamás autorizaron hablar en su nombre. La guerra fue declarada en lenguaje político y ventilada: Receta para el distanciamiento irreversible.

La estrategia que MC pacientemente tejió como la Penélope de Homero está en riesgo crítico. Desde los albores del sexenio obradorista, el partido naranja buscó distanciarse de los partidos tradicionales con campañas como “ni chairos ni fifís” o “la tercera vía”. El cálculo era práctico: Apostar por un desgaste de la 4T hacia 2024 -no funcionó- o reservar un lugar privilegiado en la parrilla de salida rumbo al 2030, anclado en la juventud de algunos liderazgos herederos de relaciones y poco o nada curtidos en terracería.

Dante Delgado jugó al estratega cinco años, con resultados mixtos. El triunfo en Jalisco (2018) no es atribuible al intento de conformar un tercer bloque en discordia sino a su alianza con el PAN en 2018, al conservadurismo histórico de la entidad, a la fragmentación partidista y al legado de corrupción. Similitudes sucedieron con Samuel García en Nuevo León, Estado donde por definición -Monterrey tiene un enorme peso demográfico- hay “ciudadanos” en la zona metropolitana más receptivos a las propuestas de un partido que ideológicamente oferta un ambiguo liberalismo social de centro-derecha.

Fuera de esas dos entidades donde a futuro encontrará canibalización con el PAN, los resultados en otras entidades palidecen. En Sonora, cuando los cañonazos verdes de Ricardo Bours parecían atinar ciertos blancos, una declinación que rayó en el ridículo tiró por la borda la narrativa nacional, obligando a la dirigencia central a desconocer al improvisado pero conveniente candidato. En Quintana Roo, el actor Roberto Palazuelos causó tal indignación en tan poco tiempo que terminó bajándose por voluntad más ajena que propia.

La estrategia nacional de MC no está exenta de contradicciones. Si bien en Nuevo León el gobernador Samuel García trae pleito cantado con el Prian y sus cotos de poder, como el fiscal del Estado, Alfaro se alió a los partidos convencionales e incluso manifiesta sin ambages su interés de apoyar al Frente Amplio. Del otro lado, Morena está lejos de ver a los naranjas como aliados naturales por sus votos legislativos con el bloque opositor, su estrecha alianza con Ricardo Anaya en 2018 y la exigua proteína ideológica y el tibio compromiso social de sus gobernadores; el oficialismo le apoda “PAN naranja” o “Movimiento Desahuciado” y lo considera un partido bisagra con tendencias a la derecha blanda. En Sonora, para acabar pronto, ex priistas de fresco transfuguismo llevan las riendas.

Movimiento Ciudadano llegará con fuertes tensiones internas a la elección presidencial. Todo se reduce a si debe o no aliarse al Prian, llamado “Frente Amplio” para diluir la carga negativa. Alfaro parece decidido a no dar su brazo a torcer, mientras Dante Delgado repite en cuantos foros pisa que “el Titanic del Prian se está hundiendo”. Si bien la militancia no parece desear subordinación, motivaciones personales y grillas como las de Enrique Alfaro envían señales contradictorias al elector.

El Titanic llegó a dominar los mares como el Prian la política. Un iceberg del tamaño de Morena lo hirió de muerte cuando la cúpula se ufanaba de que ni el dedo de Dios podría hundirlo. Como Xóchitl Gálvez, Claudio X. o Felipe Calderón ahora, envió señales de SOS a cuantos barcos navegaban a la redonda, urgiendo un rescate. A su auxilio tardío llegó primero el modesto Carpathia, cuando el naufragio estaba consumado; rescató a los supervivientes como Dante pretende ahora y fue condecorado al templarse las aguas.

La historia de MC podría ser la del Carpathia. ¿Lo permitirá el gobernador Alfaro, obstinado en hundirse junto al Titanic? Pronto habrán pistas: Cuando el dedo de Dante elija candidato presidencial.