Las últimas semanas han sido más bien moviditas. No se puede negar que las diversas agrupaciones -concentradas unos en la crítica a veces feroz al Gobierno de la 4T, mientras que otros defienden, con no menor ensañamiento, al mandatario y sus seguidores- optan por la locomoción como un signo eficaz y forma de expresión de sus quejas, o de sus acuerdos, dependiendo de los marchantes.

El pasado domingo 26 algunos miles, con facilidad casi 200 mil, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para ganar la plaza y expresar su repudio al Presidente. Fue un logro importante para esa alianza insólita del PRI, PAN y PRD, que no debe regateárselo: Colmaron el espacio y lo colorearon de rosa. La multitud tenía una voluntad explícita: Afirmar que no estaban de acuerdo con las políticas del actual Gobierno, y menos aún con el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Quedó claro. Se movieron y expresaron su descontento.

Ejercieron su derecho al tránsito multitudinario, ordenado y rotundo en su mensaje. Eso hay que respetar, es parte de su opción ciudadana. Preocupa un tanto que una fracción no pequeña de los que abarrotaron la Plaza Mayor no poseía mucha claridad sobre su propósito, más allá de mostrar su disgusto: Cuando se les cuestionaba sobre las razones de su marcha no acertaban a decir más que generalidades sobre el mal Gobierno, algunas confusas especulaciones que afirmaban que la administración contra la que protestaban pretende hacer de México una dictadura a imagen y semejanza de Venezuela o Cuba, y una serie de afirmaciones cuyo sustento sigue pareciendo frágil y simplificador.

No ayudó mucho que el discurso de la principal oradora, en tono enérgico y pausado al ritmo de los aplausos, no se apegara demasiado a la realidad y optara por alimentar los miedos y las sospechas de la multitud. Buscaba enardecer y lo logró. La entereza no parecía tener un lugar privilegiado en ese evento: El objetivo no era pedagógico, sino político, y no del más auténtico, que la iluminación y la información recta no le parecieron platillos adecuados para la muchedumbre.

Pero a pesar de eso, los congregados en el Zócalo lograron lo que anhelaban, aquello para lo que habían efectuado un movimiento masivo, un tránsito junto con muchos miles con el que demostraban su descontento. Eso fue lo que se logró de manera inobjetable y le dio sentido a su brío caminador: Expresar un hartazgo, dicen, por las formas como se comporta el Presidente y su movimiento. Es válido hacerlo, y es una muestra inequívoca de una insatisfacción ciudadana y política.

Una lectura correcta de tal concentración humana, y no fue la única pues en muchos puntos de la geografía nacional hubo manifestaciones similares, no debe centrarse en los discursos, ni en las consignas sino en la voluntad de protesta, en el enojo que mostraban: Hay descontento y el régimen debe tomar nota.

Ahora bien, a pesar de que es posible no estar de acuerdo con las consignas que lanzaban los organizadores y coreaba la multitud, no se puede ni se deben ignorar, pues son expresión de un ímpetu ciudadano que ejerce su derecho a expresarlo, por más que no les ha sido posible obtener un refrendo en las urnas. Pero eso no debe ser un impedimento para su movilización y su esfuerzo: Hay que respetarlo.

Y la respuesta de los que tienen el poder debe ser, al menos comedida. Si tienen la sartén por el mango, pueden conducirse con firmeza sin duda, pero no conviene, ni al País ni a ellos mismos, responder con denuestos o burlas, que la política debería ser un ejercicio de madurez y, por qué no, de generosidad; con más razón cuando se accedió a una posición de Gobierno que, por definición es para todos, no solamente para lo que los apoyan.

Se mueven sin duda, ojalá que sea para avanzar y mejorar.