Mosaico y PrEP

A mediados de enero se anunció la cancelación de los ensayos de la primera vacuna experimental contra el VIH. El llamado Estudio Mosaico fue lanzado en 2019 y se aplicó en 3,800 personas voluntarias de ocho países, incluidas 300 personas que participaron en México. Lamentablemente, el proyecto no funcionó. A casi 43 años de que se detectaran los primeros casos de VIH en el mundo, no hay una vacuna ni tampoco una cura. Sin embargo, aún hay motivos de optimismo.

El investigador Juan Sierra es uno de los médicos infectólogos más respetados y uno de los que lideró los esfuerzos de Mosaico en México. Sierra recientemente le dijo al reportero Omar Marroquín que a pesar de la cancelación del estudio se mantiene optimista porque con Mosaico se descubrieron anticuerpos neutralizantes y esto es prometedor para una futura vacuna que sí sirva. Y esto es un signo alentador junto al avance de mecanismos de prevención.

Desde hace poco más de un año, se lanzó a nivel nacional el protocolo PrEP, el tratamiento preventivo que protege de una transmisión del VIH a quienes lo utilizan. El tratamiento consiste en tomar una pastilla diaria y dar seguimiento médico a su uso. No hay datos claros sobre cuántas personas están en este protocolo, pero datos del Programa de VIH de la CDMX indican que unas 5,025 personas son usuarias activas del PrEP, mientras que el IMSS reportó más de 6 mil personas usuarias en una reciente conferencia. Con ello hay por lo menos 11 mil personas usuarias de PrEP en el sistema de salud público del País, más las que estén accediendo al protocolo a través de los casi 80 Capasits de la Secretaría de Salud y quienes accedan al PrEP a través de un médico privado. El uso del PrEP es uno de los mecanismos recomendados por la ONU para frenar la pandemia global de VIH.

La Clínica Condesa de la CDMX lanzó el primer protocolo PrEP en 2017 y lo aplicó en unas 3 mil personas. Desde entonces, el programa se ha ampliado y es el más exitoso en el País. El IMSS lanzó el programa piloto en diciembre de 2020 y desde el 2021 lo hizo a nivel nacional. En los Capasits del País también hay acceso al PrEP. En teoría, este mecanismo ya está disponible de forma gratuita en todo el País y esto es una buena noticia.

Sin embargo, falta mucho por capacitar al personal médico de todas las instituciones de salud. Varios usuarios han reportado mala atención en clínicas del IMSS, falta del medicamento y hasta desconocimiento de que el programa existe. Hay muchos funcionarios del IMSS comprometidos con que esto no ocurra. El mismo Zoé Robledo anunció el lanzamiento del programa y Álvaro Velarca siempre está pendiente del tema, pero aún se documentan problemas.

La situación parece ser mucho peor en los casi Capasits de los estados, que dependen de la Secretaría de Salud con trabajadores temporales. Ayer platiqué con "Braulio" un joven que accedió al protocolo PrEP a fines de octubre pasado. Desde entonces, regresa cada mes a resurtir el medicamento y a hacerse estudios. En su visita más reciente le cambiaron al médico tratante y el joven reporta una mala experiencia. "Eres una pu…", sentí que me decía el médico ante sus juicios y falta de empatía. Una mala atención puede ahuyentar a un usuario. Parte fundamental del éxito del protocolo PrEP es el seguimiento médico, el monitoreo y que las personas usuarias se atiendan cualquier ITS con confianza. Si el médico tratante no desarrolla esa confianza en su paciente, todo el protocolo puede fallar porque los usuarios simplemente ya no regresan.

Fundaciones como México Vivo ofrecen un muy buen servicio de PrEP, pero sobreviven principalmente gracias a los recursos de sus donantes privados. Todo mundo conoce el trabajo comunitario y la pasión de Alain Pinzón, el ángel de la organización VIH Libre, pero no es suficiente. Mientras no haya una vacuna efectiva, el acceso al PrEP con una buena atención, sin discriminación, con empatía, sin desabasto y con un buen seguimiento médico es fundamental para frenar el avance del VIH en México.