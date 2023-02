Morena al asecho del INE

Quieren controlar al árbitro electoral “haiga sido como haiga sido”, por citar al clásico calderonista.

Primero quisieron reformar la Constitución con el fin de desvirtuar la manera en que se eligen a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Miles de mexicanos salieron a las calles a protestar. La oposición resistió y el Gobierno morenista no consiguió los votos necesarios para enmendar la Carta Magna.

Luego salieron con la chicana del Plan B. Con mayoría simple cambiaron las leyes secundarias en materia electoral. Hasta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, admitió que dichas reformas violaban la Constitución.

El próximo domingo se convocó a una nueva manifestación ciudadana para oponerse a esta artimaña. Le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia resolver la avalancha de amparos y acciones de inconstitucionalidad con el fin de detener la monstruosidad del Plan B. Yo creo que así ocurrirá.

Les quedará, entonces, conquistar al INE vía la elección de tres nuevos consejeros y su Presidente.

Ya están en ese camino.

En abril de este año acaba su gestión Adriana Fabela, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Lorenzo Córdova en el INE. Como siempre, el Gobierno morenista utilizará las chicanas que le permite la ley para sustituirlos con cuatro personas allegados al movimiento lopezobradorista.

¿Cómo?

Muy sencillo: Controlando el Comité Técnico (CT) que integrará las cuatro quintetas de los candidatos a tres consejeros y un presidente.

Ya cuentan con cinco de los siete votos del susodicho Comité.

Dos de sus integrantes fueron nombrados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI): Maite Azuela y Sergio López Ayllón, dos personas que no están ligadas a Morena. Otras dos fueron designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): María del Socorro Puga y Ernesto Isunza, al parecer simpatizantes, ellos sí, de Morena.

El marcador iba dos a dos hasta que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados escogió a Andrés García Repper Favila, Enrique Galván Ochoa y Evangelina Hernández Duarte, tres cuadros que, por su currículum y posturas públicas, también parecen muy cercanos a la llamada “Cuarta Transformación”.

Increíble, por cierto, que el PAN, PRI y PRD se abstuvieran de la votación en la Jucopo. ¿Les habrán prometido algo? ¿De verdad creen que les van a cumplir? Yo más bien creo que el Gobierno se los chamaqueó de nuevo.

Marcador final: Cinco miembros del CT cercanos a Morena, dos independientes.

Estos integrantes del CT van a formar las cuatro quintetas para elegir a tres consejeros y un consejero presidente del INE. Ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, giró la instrucción a Morena y sus aliados de designar a los cuatro árbitros electorales por sorteo.

Sí, por sorteo.

Mire usted: El CT va a poner a cinco posibles candidatos en cada una de las quintetas con gente identificada con Morena. Las cuatro quintetas se van a presentar al Pleno de la Cámara de Diputados y no van a conseguir las dos terceras partes de los votos que se requieren para elegir a los consejeros del INE. La oposición, supongo, no los va a apoyar. Con estos ya no se sabe.

Si así sucede, es decir, si no se logra la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, la ley ordena que se proceda a la insaculación de cada quinteta. Si los cinco aspirantes son morenistas, pues evidentemente el que quedará después del sorteo será…un morenista. De hecho, cuatro morenistas, tres consejeros y un consejero presidente.

El puesto más importante es este último ya que el presidente del INE tiene facultades ejecutivas que pueden sesgar la labor del Instituto a favor o en contra de un partido político.

De esta forma, con otra chicana más, Morena sigue al asecho al INE. De ese tamaño es el miedo que tienen a perder en 2024. Orondos, presumen que la oposición les hace los mandados, pero en la práctica están aterrados que la ciudadanía no los apoye mayoritariamente el año que viene. Y qué mejor que inclinar la cancha a favor de ellos apoderándose de los árbitros electorales.

El CT está listo para elaborar las quintetas sesgadas a favor de Morena. Lo del sorteo será un trámite. Lo que quieren replicar en el INE es el modelo de la CNDH donde pusieron de presidenta a una incondicional que hace lo que le ordenan en Palacio Nacional. Veinte Rosarios Piedras de las cuales quedarán cuatro por una tómbola. Así la transformación de la vida pública del País.

Leo Zuckermann

Twitter: @leozuckermann