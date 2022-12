Mito fundacional

En el grandioso mural de Diego Rivera, Epopeya del Pueblo Mexicano, que anteriormente se podía admirar libremente en Palacio Nacional sin necesidad de mayor trámite, se representan las tres etapas de México: Prehispánica, de la conquista a la Revolución y México de hoy y mañana.

En la sede y residencia del poder ejecutivo López Obrador en esa obsesión declarada de pasar a la historia diariamente, a la vista y juicio del mural de Rivera, busca hilar la narrativa con la cual quedará plasmado su paso por los pasillos del poder. Las promesas de la larga campaña para llegar a la presidencia de primero los pobres, de austeridad, de cero corrupción, sin endeudarse y muchas otras más olvidadas ante la incapacidad de hacerlas realidad y el lapidario peso de la realidad sobre un sexenio perdido. La inevitable rendición de cuentas cada día pesa más en el ánimo y discurso beligerante de un político que sabe estar al frente de un Gobierno fallido. Los indicadores propios del Gobierno evidencian el fracaso, sólo pueden presumir los programas de transferencias directas convertidos en clientelares, sostenidos por una hacienda pública cada día más deteriorada con mayor endeudamiento año tras año.

Ante esta debacle López Obrador en su auto llamada Cuarta Transformación busca infructuosamente dar un giro al anclar su narrativa, legitimidad, razón de ser y predestinación en un supuesto fraude electoral orquestado por las élites en 2006. Declarando archienemigo un sistema electoral que a decir de él le robó su destino al no ungirlo como Presidente en 2006 y 2012. La realidad, implacable como suele ser, tiene otros datos. Las elecciones para Presidente en 2006 y 2012 las ganó el candidato que obtuvo más votos.

En esa concepción de mundo no hay más que aniquilar, no sin antes humillar, al enemigo. Con este fin, en un penoso espectáculo se ordenó de la destrucción del Instituto Nacional Electoral para crear un nuevo ente que responda su concepción de mundo y de paso ponerlo a sus órdenes para asegurar la permanencia en el poder de a quien el dedo mágico determine que debe ser la o el próximo Presidente. La captura institucional burda y evidente, violando el debido proceso legislativo y de paso la Constitución misma en camino a tribunales en busca de socavar la credibilidad del proceso electoral de 2024. El caos como principio de administración de un Gobierno en busca de evadir obligaciones constitucionales. En la visión del autócrata y sus aduladores, el fin justifica los medios, no hay causa más justa que aniquilar al ideal de una democracia representativa funcional que impide que su concepción de mundo perviva y de paso que el grupo en el poder continúe usufructuando la hacienda pública para fines de grupo y personales.

La política de identidad que practica López Obrador que nos divide entre: Buenos y malos, creyentes y apóstatas, aduladores y críticos tiene como consecuencia el que no se estén atendiendo temas realmente importantes en el presente y mucho menos se anticipe el futuro. A los fracasos en seguridad, salud, combate a la corrupción, economía, austeridad, Estado de Derecho y política social habría que sumarle el caos que está resultando ser la conducción de la política exterior en un contexto complicado para México ante la economía global que presenta oportunidades generacionales para México y riesgos de nuevamente quedar rezagados.

Durante el tercer trimestre la economía mundial experimentó una desaceleración generalizada, para México esto repercutió en un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 5,502.2 millones de dólares, equivalente a 1.6% del PIB. La balanza de bienes y servicios tuvo un déficit de 16,559.2 mdd, su mayor monto histórico y superior al observado en el cuarto trimestre de 2008 de un déficit de 10,657.5 mdd, en medio de la crisis financiera internacional.

En este tercer trimestre la inversión directa registró una captación neta de recursos por un 1,938.5 mdd, un descenso de 63.3% respecto a el mismo periodo de 2021. En los primeros nueves meses de 2022 el total de la inversión extranjera directa fue de 3,443.0 mdd, una reducción de 46.3% respecto al monto del mismo periodo en 2021 (6,407.3 mdd). La cuenta financiera refleja al mismo periodo un endeudamiento neto de 5,998.4 mdd, implica una entrada de recursos.

El diferencial de tasas de interés de 600 puntos base entre las tasas de referencia peso y dólar, las remesas familiares por 15,359.4 mmd en el tercer trimestre así como la política monetaria de Banco de México elevando tasa de interés a la par de la Reserva Federal han logrando mantener el nivel de reservas internacionales y tipo de cambio estable. La definición de quién será el nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Banco de México es de suma importancia ante las tentaciones de un 2023 preelectoral y un 2024 de campañas políticas.

Los mitos fundacionales a lo largo de la historia han logrado dar identidad unificando a Naciones, desafortunadamente también a lo largo de la historia ha sido utilizados por quienes buscan destruir identidad de nación en busca de imponer un culto a la personalidad. México es mucho más que las mentiras, odio, polarización y propaganda que diariamente desde los púlpitos del poder, con recursos públicos, nos presentan.

A usted, lector, lo invito a participar en la construcción de una sociedad activa, a ser analítico y crítico de todo lo que escucha y lee, para que finalmente su actuar sea generoso, asertivo y propositivo en beneficio de todos.