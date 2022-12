Mis datos contradicen a AMLO

El jueves pasado, al explicar por qué en México no podrían suceder acontecimientos como los ocurridos recientemente en Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “No, aquí no han podido ni podrán porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente, por eso digo que es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias”.

Pero, ¿verdaderamente está politizada la gran mayoría de los mexicanos como lo afirma AMLO?

No, a juzgar por las búsquedas que durante el año que está por concluir se realizaron desde México por medio del buscador de Google.

Los 10 personajes mexicanos cuyos nombres más se buscaron fueron, en orden descendente: 1. Chabelo (comediante); 2. Tenoch Huerta (actor); 3. César Bono (comediante), 4. Donovan Carrillo (patinador artístico en hielo); 5. Alfredo Adame (actor); 6. Luis de Llano (productor de televisión y musical); 7. Ángela Aguilar (cantante); 8. Elba Esther Gordillo (política); 9. Andrés García (actor), y; 10. Sasha Sokol (cantante).

De los 10 sólo una es política profesional y ya en el retiro: La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En esta lista no aparece, pese a su popularidad, el Presidente. Y si él no figura en ella, menos los miembros de su gabinete, incluidos los que aspiran a heredar su cargo, los gobernadores, presidentes de municipios importantes, legisladores notables o líderes nacionales de los partidos políticos.

Si los casi 93 millones de internautas del País que usan Google para realizar sus consultas no buscaron algo sobre los principales políticos podría uno suponer que no les interesa saber gran cosa sobre ellos. O tal vez creen que ya los conocen suficientemente bien.

El desinterés en asunto políticos que tienen los integrantes de uno “de los pueblos más politizados del mundo” se puede constatar al conocer los temas que durante este año fueron los más consultados desde nuestro País: 1. Mi Vacuna; 2. Prevención Covid-19; 3. Mundial; 4. México vs. Polonia: 5. Dahmer (serie en Netflix); 6. Síntomas de Ómicron; 7. Ucrania; 8. Diego Verdaguer (cantante que murió en enero de 2022); 9. América vs. Toluca, y; 10. Reina Isabel II.

Ningún tema político de importancia se consultó este año vía Google. Ni los partidos políticos ni los temas que AMLO aborda en sus conferencias de prensa ni las actividades presidenciales o de los gobernadores. Nada. ¿Falta de interés, escepticismo, aburrimiento o pérdida de confianza en la clase política? ¿O todo lo anterior?

No sólo las búsquedas realizadas por Google contradicen a Andrés Manuel. También las calificaciones que México obtuvo en el Índice de Democracia 2021 realizado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist muestran que no somos un pueblo politizado.

De entre los 167 países incluidos en el índice, el nuestro obtiene una calificación de 3.13 puntos (de 10 posibles) en lo que a la cultura política de sus habitantes se refiere. La misma calificación la obtienen otros once países, entre ellos Arabia Saudita, China, Kirguistán, Paraguay y la República Democrática del Congo.

Parece ser que mis datos contradicen a AMLO; seguramente él tiene otros.