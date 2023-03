MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Estoy a la orilla del estanque en el huerto donde hice plantar los árboles que dan fruto con un lindo nombre: Ciruelos Santa Rosa.

El agua me refleja y refleja a las nubes. Visión pasajera son ellas; pasajera visión soy también yo.

Una libélula atraviesa y pone una nota de art nouveau en el viento. Hubiera querido yo que se detuviera un punto para pedirle perdón por una culpa. He aquí que de niños llamábamos a las libélulas "caballitos del diablo". Les decíamos así porque a veces iban en pareja, una sobre otra, en amoroso vuelo. Las prédicas eclesiales nos habían enseñado a ver pecado en el amor que perpetúa la vida. Y aquel vuelo en par de las libélulas nos parecía cosa mala. Caballitos del diablo.

Perdónanos, libélula. Sé que no nos guardas rencor. Si lo guardaras no podrías volar, así de leves son tus alas. Los hombres somos necios, y por eso inventamos muchas necedades. Pero sentimos amor, y cuando es buen amor, y verdadero, en él no hay necedad ni culpa. El amor es la fuente de la vida, y la vida, es como tú, libélula: Hermosa, frágil y eterna.

¡Hasta mañana!