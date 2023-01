MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Me habría gustado conocer a Pedro Muñoz Seca.

Español, era escritor, autor de teatro. Se le recuerda principalmente por una vieja película que en su tiempo tuvo mucho éxito, "Anacleto se divorcia", sobre el tema de una comedia que escribió en colaboración.

Hombre con gran sentido del humor, lo conservó hasta en las últimas horas de su vida. En el curso de la Guerra Civil fue arrestado por los republicanos bajo la acusación de simpatizar con Franco. Sentenciado a muerte, dijo ante los soldados que lo iban a fusilar:

-Me habéis quitado mi libertad, mis bienes, mi familia, y ahora me vais a quitar la vida. Pero hay algo que no podéis quitarme.

-¿Qué? -le preguntó, hosco, el capitán que mandaba el pelotón de fusilamiento.

Respondió el escritor:

-El miedo que tengo.

Fueron sus últimas palabras. Murió con una sonrisa en los labios.

Me habría gustado conocer a Pedro Muñoz Seca. Supo vivir y supo morir. Quién sabe cuál de las dos sabidurías será la más difícil.

¡Hasta mañana!