Un soneto en Viernes Santo.

¿Y ese afán por negarte y resistirme?

¿Y ese volverte sordo a mi llamado?

¿Y ese fingirte muerto y sepultado?

¿Y ese clavar tu puerta por no abrirme? ¿Y ese tu vano intento por huirme si soy la cruz y tú el crucificado?

¿Y ese quererte ir, desatentado, si eres el preso y yo la cárcel firme? ¿Cómo podrás echarme de tu lado, si yo soy la corona de tus sienes y la llaga que rompe tu costado?

Sé mi cautivo, pues. Te he derrotado. Señor: te tengo ya porque me tienes. Porque te busco, Dios, ya te he encontrado.