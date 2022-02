MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que vio un nido de colibrí, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-Yo tengo muchas dudas sobre Dios, pero mis dudas son la mejor prueba de que creo en Él. Los incrédulos no dudan; los agnósticos tampoco. Sólo el que tiene fe tiene dudas. Y a mí me ha sido dado ese regalo, el de la fe. Gracias a él tengo esperanza, y la fe y la esperanza me ayudan a vivir; me dan fuerza en mi debilidad y ponen luz en mis oscuridades. Amo a mi prójimo porque siento que hay Alguien que me ama a mí. Procuro hacer el bien porque he recibido muchos bienes. Y ¿quién es ese Alguien? Es el Amor. De él venimos y hacia él vamos. Todo lo que en la vida no sea amor -Amor- es desperdicio.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

MANGANITAS

Por AFA

"Por faltas al reglamento expulsan del Abierto de Acapulco a un tenista"

En Guerrero, según veo,

la ley es inexistente;

sólo se encuentra presente

en el citado torneo.