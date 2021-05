MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Reciba nuestro

-Dicen que lloverá la próxima semana.

Don Abundio menea la cabeza, escéptico.

-Así dicen.

Si vieras en estos días el Potrero te entristecerías. La tierra de la labor está tan seca como la del cementerio; los árboles se miran grises por el polvo. Ya no muge la vaca ni las chivas balan ni relincha el caballo en el corral. Cuando voy por la vereda me parece que los pinos me preguntan:

-¿Cuándo va a llover?".

-Dicen que lloverá la próxima semana.

Con el viento los pinos mueven su ramazón en lo alto, Se me figura que menean la cabeza con el mismo escepticismo de don Abundio.

En la ciudad no entienden nuestra desesperación. Para los citadinos la lluvia es molestia; para nosotros es vida.

Conservo aún la fe de mis abuelos y mis padres, pero si no llueve la próxima semana menearé la cabeza, escéptico, igual que don Abundio y que los pinos.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"AMLO ofreció un recital de canto en vez de su comparecencia mañanera"

Te pido que no te rías,

pero voy a proponer

que lo mismo que hizo ayer

lo haga todos los días.