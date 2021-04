MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Llegó sin anunciarse y me dijo de buenas a primeras:

-Últimamente no ha llovido en mi ciudad. ¿En la suya llovió ya? Hace mucho calor; el termómetro pasa de los 35 grados. Qué caro está todo ¿verdad? El alza de la gasolina ha traído consigo un aumento general de precios. Ya no le alcanza a una ni siquiera para la canasta básica. ¿Cómo le fue a usted de vacaciones de Semana Santa? Espero que algún mexicano gane un Óscar. ¿Ya se vacunó contra el Covid? La violencia política ha aumentado; las balas deciden lo que los votos deberían decidir. ¿Ya vio "The Crown?" Es excelente serie. Me apenó la muerte del príncipe Felipe, aunque no lo conocí.

Me aturrulló aquella catarata de palabras. Le pregunté a quien las decía:

-Perdone la curiosidad. ¿Quién es usted?

Respondió:

-Soy la llamada hache muda.

Volví a preguntar:

-Y ¿en qué puedo servirla?

-En nada -contestó-. Sólo quise que supiera que no soy muda.

Entonces el que me quedé mudo fui yo. Las cosas absurdas siempre me dejan mudo.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Actores darán funciones gratuitas en reclusorios y penales"

Su gesto tiene un motivo

y obedece a una razón:

Tendrán en cada prisión

un auditorio cautivo.