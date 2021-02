Sácame de una duda, Terry, por favor: ¿Fuiste un perro o un ángel?

Le he dado muchas vueltas al asunto, y he acabado por concluir que fuiste un ángel con disfraz de perro. Un ángel con grandes orejas y jubiloso rabo. Un ángel que la primera vez que vio la Luna dejó salir un pequeño aullido de cachorro, como si recordara algo. Un ángel que no se iba a dormir sino hasta que estaba ya en la cama el último de la casa.

Recuerdo tu mirada, Terry, esa mirada tuya hecha de agua y de amor. No era yo digno de que así me vieras. Yo lo sabía, y seguramente lo sabías tú. Aun así me mirabas amorosamente, como si yo no fuera el que era, como si fuera tan bueno y noble como tú.

Ahora eres ángel de otro mundo, perro mío, pero jamás nos has dejado. Cuando ya todo está en silencio me parece oír tus pasos quedos de guardián que cuida en la alta noche de que todo esté en su lugar.

Sácame de otro duda, Terry.

¿Estoy yo en mi lugar?

