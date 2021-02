MIRADOR

Por Armando Fuentes Aguirre

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que nació su hijo, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-La verdad es que no sé qué haga más daño, si no tener una religión o tener demasiada. Entre un ateo pacífico y un creyente dispuesto a matar en nombre de su dios prefiero mil veces al ateo. La relación con Dios es peligrosa si no nos lleva a tener buena relación con los hombres, con todos los hombres, y con las criaturas, con todas las criaturas. Es malo estar cerca de Dios si eso nos hacer estar lejos del prójimo.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Una monja que nadaba en Florida fue mordida por un tiburón"

Según comentó un compadre

que la noticia escuchó,

si ya no se la comió

fue porque le supo a madre.