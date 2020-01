Migrantes podrían ser aprovechados para trabajar pero México no está a la altura: OIM

CIUDAD DE MÉXICO.- El flujo de migrantes que transita por México podría ser aprovechado laboralmente, pero el país aún no está a la altura, consideró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de cara al arribo de una nueva caravana a la frontera Sur.



Christopher Gascon, representante en México de la OIM, planteó en entrevista que los migrantes centroamericanos también deben cambiar sus expectativas, pues al llegar a la frontera con Estados Unidos se encontrarán con un muro invisible.



Indicó que, aunque hay varias plazas de trabajo en los estados fronterizos, los empresarios no consideran a los migrantes como empleados potenciales, debido a que pocos se quedan por largos periodos en un solo lugar.



"Hay que entrarle a ese nuevo paradigma que todavía no está bien asentado. Falta aprovechar esta capacidad de personas que buscan establecerse, que buscan tener condiciones dignas, dónde vivir, dónde trabajar, dónde contribuir a sus familias con remesas, todavía eso se tiene que construir", planteó.

"El potencial está ahí, y los mismos migrantes no han considerado a México como país de destino. Las personas en Centroamérica están con necesidades inmediatas y las soluciones todavía no están a la altura".Hasta ayer, la OIM había estimado que 2 mil 674 personas habían salido de Honduras en caravana y se encontraban cruzando Guatemala, donde se podrían sumar más migrantes antes de llegar a Chiapas.Gascon reconoció que esta nueva caravana les tomó por sorpresa tras el endurecimiento de la política migratoria mexicana y del "cierre" que hizo Estados Unidos en su frontera Sur."Las personas deben cambiar sus expectativas de que Estados Unidos no va a ser su solución, pero que en México hay necesidad, hay oportunidad, tal vez no la esperada, pero que se debe de aprovechar", reiteró.La OIM enfoca sus esfuerzos en crear oportunidades para los migrantes en territorio mexicano, donde incluso impulsa que puedan acceder a créditos para viviendas de interés social."La nueva política de la Administración (federal) quiere asegurar que las personas no tengan que migrar de forma forzada sino por elección, pero antes de que pase esto se necesitan crear las condiciones en los países de origen", agregó."Esto es desarrollo, el Plan de Desarrollo Integral va en ese sentido, pero estamos en el inicio de esa idea de desarrollo regional y eso toma años, mientras tanto las personas no esperan".