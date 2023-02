MiVotoNoSeToca

Mi amigo “Pedro” (he cambiado el nombre por seguridad) es un hombre responsable, trabajador, siempre ha sido muy honesto. Tuvo oportunidad de irse a trabajar a Estados Unidos, con excelente sueldo como ingeniero, pero decidió jugársela en México, así que no manda ni mandará remesas con las que pueda recolectar algún elogio presidencial.

Hace más de 35 años puso un negocio, en el que le ha ido bien, muy bien, excelente, pésimo, mal, muy mal, otra vez bien y así. Cruzó estoico la tremenda crisis del 95. El “error de diciembre” le pegó fuerte, pero no claudicó. Su empresa familiar siguió funcionando y él cumpliendo sus deberes como patrón y como ciudadano contribuyente. Por temporadas su negocio iba mal, así que necesitó hacer ajustes para poder sortear esos momentos complicados de cada año.

El Covid lo maltrató, como a casi todas las empresas. Se mantuvo firme, sus siete empleados directos más él y su hijo, que hace unos años se integró, salieron adelante. Además, da trabajo a 25-30 personas de manera indirecta.

Tiene muchos amigos, parientes y conocidos. Durante estos 35 años algunos han llegado al Poder, pero él jamás los ha buscado. Su vida nunca se ha mezclado ni ha necesitado de político alguno para sobrevivir. Se interesa por la política como buen mexicano. Sabe que debe ir a votar, opinar de vez en cuando en redes sociales y si el INE lo insaculara alguna vez para ser funcionario de casilla, sin duda lo haría. Hasta ahí llegan sus nexos con los políticos. Con que no le estorben es suficiente. Mi amistad en algún momento le ha afectado porque de repente le llegaron auditorías de un Gobierno priista, lo cual no fue problema porque siempre ha estado en orden, tanto en su vida como en su negocio. Hoy, aspira a seguir siendo productivo y disfrutar sus días al lado de su familia, con la bendición de los nietos que ya empezaron a llegar.

El pasado domingo, se levantó temprano y, acompañado de su familia, participó en la marcha ciudadana en respaldo al INE y la democracia. #MiVotoNoSeToca. Decidió marchar porque sufrió la era del totalitarismo priista, cuando el voto era propiedad del Gobierno en turno y hacían lo que les pegaba la gana con nuestras voluntades. Elegía y daba su voto a quien consideraba el mejor y más preparado, pero siempre se robaban la elección. Cuando llegó el INE todo cambió, hubo certeza y, aunque el País sigue con los males muy parecidos, al menos sabe que en la siguiente elección todo puede cambiar. Insisto que es un mexicano trabajador, honesto y ejemplar como la mayoría de quienes diariamente salen a partirse la mother para tener una vida digna.

No, señor López Obrador, mi amigo no es un fifí inútil ni un conservador rancio y corrupto, como usted dijo el viernes pasado. Usted y su nueva mafia sí son rancios y corruptos, tanto que no dudan en proteger y justificar a una señora que plagió su tesis de titulación y, ahora se sabe, hasta la del doctorado.

Lo que menos quiere es que regresen los ratas y corruptos. Pero tampoco desea que usted, en su megalomanía, tome con sus ineptas manos el control de todo el País. No, no va a dudar en defender al INE porque nos costó mucho a los mexicanos. Aspira, como la mayoría, a un México de leyes, democracia y trabajo honrado para dejarlo a sus hijos y nietos.

Así como “Pedro”, miles de mexicanos salimos a las calles a decirle que no estamos de acuerdo con sus excesos y que no se meta con el INE. Si tiene ojos, véalo. Si tiene oídos, escúchelo. Pero ya, váyase en silencio y deje que los mexicanos tomemos nuestras buenas y malas decisiones. Porque la 4T, con todos sus vasallos, ha sido un fiasco muy grande.

Preguntas en serie:

1.- ¿Fue en serio ese boletín que decía que “Alfonso Durazo, Torruco y 2 mil 182 parrilleros rompieron el Récord Guinness de carne asada para Hermosillo”? Como dijo el que tenía gripe: “do baben”.

2.- ¿No te da pena, Alfonso? Lamentable esa actitud tan “Pejesca”. ¿Una iniciativa del Mágalo Figueroa, lograda por ciudadanos, es mérito tuyo?

3.- Ya que andamos en esas, ¿para cuándo el boletín de tu responsabilidad (y de Torruco, supongo) en las ejecuciones que siguen sin parar en el Sur del Estado? Mínimo llámale a Guinness para que certifique el récord de “más mesas de seguridad que han servido para nada”.