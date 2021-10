México y el Covid

Al igual que otros gobernantes populistas, como Donald Trump y Jair Bolsonaro, el presidente López Obrador menospreció desde un principio el Covid-19. El 28 de enero de 2020 declaró: Nuestro País, afortunadamente, [es] de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. El 31 de enero dijo: Se piensa que no es tan dañino, tan fatal, este virus llamado coronavirus. El 28 de febrero reiteró: No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. El 4 de marzo afirmó: Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. El 13 de marzo advirtió: Hay politiqueros que hasta hacen conferencias de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa. El 16 de marzo el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que el Presidente estaba protegido del virus por una fuerza moral, mientras que el propio López Obrador afirmó el 18 que su honestidad y un amuleto religioso lo protegían: El escudo protector es como el detente. El escudo protector es la honestidad. Es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.

Muchas veces declaró AMLO que la pandemia estaba domada, como el 26 de abril de 2020: Vamos bien porque se ha podido domar la pandemia en vez de que se disparara como ha sucedido, desgraciadamente, en otras partes. También presumió que éramos un ejemplo para el mundo, como el 9 de junio: México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza.

Los otros datos, sin embargo, han sido testarudos. Una de las razones por las que la pandemia pareció benigna en México en un momento fue el rechazo a las pruebas. Las cifras de contagios y muertes han sido tan elevadas, sin embargo, que ni siquiera así se ha podido ocultar la gravedad de la situación.

El Inegi dio a conocer ayer las cifras definitivas de defunciones en México en 2020. De 747,784 en 2019 pasamos a 1,086,743 en 2020, un alza de 45%. Son 338,959 defunciones adicionales en un sólo año, quizá la mayor tragedia humana en la historia del País. El exceso de mortalidad sobre el promedio de los cinco años previos fue de 326,691.

México ha sido un ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. El País está en cuarto lugar en muertes totales, con 287,284 hasta el 27 de octubre, pero como seguimos aplicando poquísimas pruebas el número real debe ser mucho mayor. Hemos hecho 86,260 pruebas por cada millón de habitantes; ocupamos el lugar 166 del mundo, menos que Myanmar, Paquistán o Zimbabwe. En cambio, estamos en el lugar 22 en muertes por millón de habitantes: 2,198 (Worldometer).

El Gobierno ha cometido graves errores, desde el menosprecio del virus y la resistencia a aplicar pruebas hasta el rechazo del Presidente a usar mascarilla. La vacunación se realizó bien, pero la pandemia no ha terminado y el Gobierno está cerrando su campaña sin haber inoculado a menores, sin un plan para vacunar a rezagados y sin considerar terceras dosis. Este 27 de octubre, sin embargo, todavía se reportaron 386 muertes por Covid.

Uno puede entender los errores de los políticos siempre y cuando aprendan de ellos. El problema es la arrogancia de quienes creen que todo lo han hecho bien.

ABURTO Y COLOSIO

Pide AMLO a Mario Aburto que explique por qué ha guardado silencio sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Quizá debería leer los 179 tomos de investigación con 1,933 declaraciones, incluidas las de Aburto, que dejó Luis Raúl González Pérez cuando fue fiscal especial del caso. No quedan muchas dudas una vez que se leen por lo menos las partes esenciales de la investigación.

La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio.