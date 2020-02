México sobresaltado

Enciendo el televisor luego de la hora de la comida; al sintonizar un noticiero de los tantos que ahora inundan el cuadrante televisivo me detengo a ver a una periodista que entrevista a un joven analista político, al menos así lo dice el cintillo inferior de la pantalla, poco conocido o más bien totalmente desconocido, de acaso unos 30 años, probablemente recién egresado de algún posgrado en política pública o estudios electorales. Pese a su inexperiencia, el analista se desenvuelve cómodamente al obtener con sus planteamientos la aceptación de la entrevistadora. Con cierto desparpajo ambos se ensañan en la crítica al Gobierno federal, particularmente en la que califican como desastrosa cancelación del aeropuerto de Texcoco. Nada nuevo, dirían los conocedores.

No obstante, lo que llama la atención es la ausencia de escrúpulos a la hora de manejar datos imprecisos o totalmente falsos. Por ejemplo, haciendo eco de un estudio elaborado por “X” consultoría, concluyen que el aeropuerto de Santa Lucía será más costoso, aunque la información oficial muestra todo lo contrario. Resulta por lo menos inquietante que no haya límites para la confusión noticiosa. Con ligereza dan por hecho lo que no es un hecho y minusvaloran laverdad cuando así conviene. Cierto que estos criterios editoriales han estado presentes desde tiempo atrás, aunque relativamente contenidos porque no se atrevían a defenestrar mediáticamente al triunfador del 2018. Pero han ido cambiando a propósito de que, se deduce, advierten signos de debilidad presidencial y quieren aprovecharlos para defender sus intereses así sea quebrantando la objetividad que debiera prevalecer en la barra noticiosa de la televisión tradicional.

Ese atrevimiento se aprecia aún mejor en las redes sociales. Una familiar lejana, con fama de apática en cuestiones políticas, osó comentar en su página de Facebook que estaba harta del Gobierno federal y que maldecía no sólo al Presidente sino a todos los que votaron por él. La razón parece entendible, aunque no justificable: El aumento de los feminicidios. Esta problemática tiene pasmada a la autoridad federal pues se le responsabiliza de su incremento cuando la responsabilidad involucra a todos los niveles de gobierno.

Es fácil apreciar cómo algunos periodistas prestigiados incurren también en ese patrón. Un par de ejemplos sirven para ilustrarlo: Citan repetidamente que AMLO buscaba evitar que el repunte de los feminicidios restara notoriedad a la rifa del avión y por otro lado sostienen que, en su declaración sobre la muerte de Fátima, la pequeña de siete años asesinada en días pasados, la Fiscal de la CDMX dijo que fue culpa de los padres que no se ocupaban de atenderla.

Los dos señalamientos serían reprobables si fueran totalmente ciertos o si no hubieran sido matizados posteriormente. Federico Arreola demostró que los términos usados por el Presidente, al referirse en una mañanera al caso de los feminicidios, no correspondían a la supuesta insensibilidad en que se le acusa de haber incurrido. En el caso de la fiscal de la CDMX, al parecer nadie reparó en la rectificación que hiciera Claudia Sheimbaum al señalar que, independientemente de que la niña formara parte de una familia disfuncional, en su secuestro y asesinato hubo negligencia tanto de la Fiscalía, como del DIF, de las autoridades de la escuela y desde luego de los papás.

Éste es el ambiente que se respira en el México del 2020 donde a nadie o a pocos interesa la objetividad. Cuando los periodistas entrevistan a un detractor de la 4T no matizan las posturas irreductibles; igualmente si es el turno de un simpatizante, buscan a toda costa amarrar navajas o desviar la entrevista a temas que nutran el morbo o la nota estridente. No obstante, habría que decir que dicha polarización se concentra en el círculo rojo de la sociedad mexicana; por lo menos eso se colige de las encuestas de enero, mismas que señalan que AMLO mantiene una alta aceptación entre la ciudadanía.

Seguramente estas estridencias se acentuarán al arrancar oficialmente el año electoral, a partir del próximo mes de octubre.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora