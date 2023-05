México: Tan cerca de Venezuela

No sé ustedes, pero yo no creo en el Covid de AMLO. Analizando lo sucedido antes y después de su “enfermedad” parece una auténtica farsa de la que estaban enterados muy poquitos en su círculo de confianza. El vocero, Jesús Ramírez, no tenía la más remota idea. Su comportamiento errático, los enormes vacíos de información fueron señal que su jefe y dueño lo agarró con los dedos detrás de la puerta.

Todo muy sospechoso. Resulta que el señor se desvanece, pero se recompone ahí mismo y ordena que no lo trasladen a un hospital de Mérida, sino que se lo lleven a la capital. La pelota le cae a Adán Augusto, que fue el damnificado porque perdió muchos puntos con sus tristes apariciones en la mañanera.

Mientras el señor convalecía, jajaja, su esposa, la no primera dama pero híper influyente funcionaria sin charola, se iba a un fandango (así le llamaron ellos mismos) con Ebrard a Villahermosa. Mmmh, un momentito. Su esposo está postrado y muuuy enfermo, tanto que no puede ir a la oficina que por cierto queda junto a su recámara, ¿y la doña se va a algo de lectura a Tabasco? A menos que digan “esdeke tenemos que repartir muuushos libros para que los criminales dejen de matar gente”. Ya ven que esa es la maravillosa fórmula que encontraron ella y este muchacho (Alfonso Durazo, creo) que debería estar gobernando Sonora, pero dedica su tiempo a estar pendiente del Presidente, su partido y los perros de la calle. ¿Es en serio eso “Gobernador”? Me reiría si no fuera tan absurdo el asunto.

Mientras ella andaba en tierra de pejes y lagartos, allá en Palacio Nacional el dizque enfermito se disponía a grabar un video en el que dejaba como mentirosos a Chucho y Adán, despotricaba contra los conservadores, daba sus clases de historia, con Juárez y Victoriano incluidos. Demasiado elaborado y editado (obvio tuvo que repetir varias tomas) para alguien que quería convencernos de que el Covid y no la muerte, como diría Serrat, pisaba su huerto. Estaba muy molesto por los rumores, que surgieron porque sus comunicadores son ineptos o porque él diseñó cuidadosamente la farsa para que dijeran que se estaba muriendo y sus chairos sintieran cómo sería su vida si el mesías desaparecía. Me recordó los chantajes de las doñas de antes que, al verse en problemas, gritaban “me da el tramafat” y todo se arreglaba. No nunca he sabido ni he querido googlear qué es el tramafat.

La semanita fue terrible para México. Hubo reunión con Adán Augusto y los gobernadores morenistas. Aquí preguntaría, como decíamos antes: ¿Por qué nomás los de su partido?, ¿los otros gobernadores son hijos de cuico? Nadie sabe para qué se reunieron. Hasta pensaba que iban a salir con una babosada al estilo de “El Día del Niño es un mal invento de la mafia del poder, porque discrimina a las niñas, así que a partir del próximo año será El Día del Infante”. Ya ven que a los gobernadores a veces les da por ocuparse de cosas trascendentes. Jaja.

Luego, los senadores propiedad del Peje dieron un golpe de Estado, salieron con sus chivas a recibir órdenes del recién recuperado “enfermito”. Patearon a la oposición y ellos solitos se dieron vuelo haciendo lo que les pegaba la gana. Fueron tan descarados que para completar el quórum tomaron protesta a la suplente de una senadora que andaba vacacionando por Europa (eso sí traía sólo un par de zapatos, no vayan a pensar que es fifí). Ni a Porfirio Díaz se le hubiera ocurrido.

México en manos de un émulo de Chávez. Unos “legisladores” descarados y muy apurados porque el sábado iniciaban un periodo vacacional de cuatro meses. Este es ooootro tema del que debemos hablar. La “eggonada legislativa” ya es escandalosa.

¿Y la oposición? Bien, gracias. Por ahí alzan la voz Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez y el resto como que no saben bien a bien qué hacer. Por cierto, hoy iba a analizar a los posibles candidatos opositores y el alcance de Lilly, pero este tema nos rebasó. Sorry, en la próxima será.

Ya en serio, debemos meditar bien nuestro voto y hablar fuerte porque estamos más cerca de Venezuela de lo que creemos. Las señales están ahí: Desaparecen al INAI, le dan todo más poder económico a los militares, extinguen el fracasado Insabi y otras atrocidades.