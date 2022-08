Médicos generales en las farmacias

Durante las últimas semanas el tema de los médicos mexicanos prolifera en los medios.

Ya sea la oferta de plazas oficiales, la llegada de los cubanos o los médicos de las farmacias; para conocer mejor el asunto es preciso considerar datos sólidos.

Nuestro País cuenta con 305 mil médicos (Inegi, 2021) con un promedio de escolaridad de 19 años, nada fácil.

De cada 100 médicos que ejercen en México, 67 son médicos generales y 33 son especialistas. Contamos con 2.4 médicos por cada mil habitantes, que es mejor cifra que la media en Latinoamérica y el Caribe pero peor que la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio es de 3.5 médicos por cada mil habitantes.

El 68% de los médicos sirven en instituciones (sobre todo públicas), 29% en empresas privadas y 3% en el sector informal.

Los médicos mexicanos laboran en promedio 42 horas semanales y reciben en promedio 122 pesos por cada hora de trabajo; con nivel máximo de licenciatura ganan un promedio mensual de 17 mil pesos, con maestría devengan 21 mil y con doctorado 27 mil.

Cuatro de cada 10 consultas se realizan en el medio privado y seis en el medio oficial.

Los consultorios de las farmacias particulares satisfacen el 17% de las consultas médicas del País, destacando que los usuarios acuden a esos consultorios por ser de bajo costo, pues la consulta va de 40 a 80 pesos; además, por estar cerca de casa (en las poblaciones mexicanas hay, en promedio, una farmacia cada 500 metros), también porque en las farmacias del País hay medicamentos genéricos más baratos y, además, porque el usuario consume menos tiempo de espera para la consulta y para obtener el medicamento. De las 40 mil farmacias que hay en México, 18 mil tienen servicio de consulta.

Datos de la Encuesta de Salud y Nutrición (Ensanut, 2019) indicaron que, de entre los que acuden a los servicios médicos ambulatorios del sector privado, el 35% cuenta con derecho al IMSS y el 37% al Issste: Las facilidades de tiempo, distancia y precio por la calidad buscada favorecen la asistencia a los servicios de salud independientes, siendo la persistencia e incluso el incremento de este fenómeno una muestra irrebatible de las preferencias por estos servicios.

En situaciones extraordinarias, como ocurrió en la pandemia, la aportación de las doctoras y doctores de los consultorios de las farmacias -prácticamente todos médicos generales- significaron un recurso indispensable para el diagnóstico y manejo oportuno de muchas personas infectadas por el virus de la Covid-19, de tal manera que sin ellos seguramente el desenlace reflejado en las estadísticas hubiera sido aún más triste.

No fue muy objetivo lo recientemente dicho por el doctor Hugo López-Gatell sobre las consultas médicas en farmacias: “Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de muy corta duración… Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión, o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver, incluso podrían poner en peligro su salud o su vida”. Y añadió “son un gran engaño”, “lo deseable es que no existan”. Equivale a decir que el médico general no debe acercarse a esos casos.

Pero veamos: El enfermo muchas veces no sabe qué tiene, va al médico a que lo revisen y ésta es tarea del médico general. Si el médico general se percibe ante un caso que él no debe manejar, habrá de referirlo al servidor que considere pertinente; de igual manera, un especialista habrá de derivar a otro especialista o aún al médico general a un paciente cuando así lo vea más apropiado.

En los Estados Unidos se requieren 55 mil médicos generales más para la próxima década; allí mismo dos cadenas farmacéuticas (Walgreens y CVS) están por la remodelación de sus locales para habilitarlos para la atención médica primaria.

En este tema se ha dicho que el médico a sueldo o a pago por evento (consulta) está en riesgo de atender mal a sus pacientes, es verdad, pero es lo mismo para cualquier médico o cualquier profesional que trabaje a sueldo o por evento en una institución, empresa o por su iniciativa.

Que se han presentado casos de faltas éticas, es verdad, como en cualquier institución, empresa u oficio propio. Cada sitio de trabajo -el que sea y de lo que sea-, además de la vigilancia oficial correspondiente, debe tener sus controles de asuntos internos, de calidad, de seguridad, así como su perfil y código de ética.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.