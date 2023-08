MIRADOR

ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

Soneto de ausencia.

Si he de dejar el corazón tirado.

Si he de morir el resto de mi vida.

Si es necesario herir mi propia herida y olvidar de una vez lo recordado.

Si he de pasar por lo que ya he pasado, y derribar la casa construida, y decirme me propia despedida. y convertirme en muerto y sepultado, bien está: el corazón será rendido, y me atravesaré de parte a parte, y la memoria tornaré en olvido. Quiero matar lo que sin ti he vivido. Quiero perderme, amor, para encontrarte, porque si no te encuentro estoy perdido. AFA.

¡Hasta mañana!...