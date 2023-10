Los tentáculos de la "maña"

Para nadie resulta un secreto que hoy más que nunca el crimen organizado está infiltrado en los diferentes sectores de nuestra sociedad y aunque esta columna no es para hablar de estos temas en esta ocasión quise tomarlo porque de nueva cuenta el deporte se ve involucrado.

Guadalajara es una ciudad estratégica para vivir y moverse para todas las partes del mundo, hay grandes empresas, se mueve mucho capital, en ella viven grandes empresarios, artistas, los grandes capos tienen su “finquita”, es una ciudad dinámica, que desde la madrugada ya se escuchan camiones de carga y vehículos circular, súmele que tienen al equipo más popular de futbol en México como son las Chivas.

Si bien es cierto ya no “huele a tierra mojada”, pero todavía le queda algo de aquella ciudad provinciana, sobre todo su centro histórico que es inevitable no visitarlo, arropada por la zonas conurbadas de Zapopan (que es más grande que Guadalajara), Tlaquepaque, Tlajomulco.

El tema de esta semana fue la separación del primer equipo de Alexis Vega, “Chicote” Calderón y el de Hermosillo Raúl “Rulo” Martínez, todo lo que tenga que ver con deportistas sonorenses y de nuestra ciudad buscamos darle seguimiento. Por supuesto que nos interesa el futuro del “Rulo”, un defensa central surgido de nuestras canchas y de la mano de Nacho Guerra, defendió los colores de Sonora en varios eventos nacionales, en diferentes categorías, es hecho en Hermosillo, ya Chivas le dio proceso como debe ser, es un joven con grandes cualidades, que apenas inicia su carrera con tan solo cuatro partidos en la Primera División.

Sin conocer la realidad de cómo sucedieron las cosas, este tipo de actos son comunes en los equipos profesionales de todos los países, no quiero decir que están bien, pero se dan tanto en la vida privada como en concentraciones de equipos o selecciónales nacionales.

Al “Rulo” debió haberle sucedido lo que a muchos novatos, con tal de “jalar” con los jugadores consolidados, como los son el “Chicote” y Alexis, debió hacérsele fácil “aventársela”. Nunca se imaginó que el caso pudiera ventilarse, es evidente que alguien les puso el dedo, ya hubo sanciones y cada quien habrá que asumir su responsabilidad, pero ahí no se acaba su carrera.

Lo más delicado que trascendió fue que la posible salida del técnico chiva es porque se siente “temeroso”, ya que algunos jugadores que tienen amistades con el crimen organizado no están nada contentos porque sus amigos no están jugando, cuando no hace mucho tiempo eran titulares.

Aunque le diré que el principal problema que tiene Paunovic son los malos resultados que ha estado teniendo, al momento de hacer la presente columna jugaría el Clásico Tapatío contra el Atlas.

Es verdad no podemos tapar el sol con un dedo, estamos rebasados en materia de seguridad, en Tijuana se cancelaron dos presentaciones artistas, un solista muy famoso que interpreta corridos tumbados, que de la noche a la mañana alcanzó ratings mundiales insospechables, y otra agrupación grupera que al igual interpreta ese tipo de música.

Los grandes capos son seres de carne y hueso, que tienen familia, se enamoran, sienten, sufren, admiran a tal o cual artista o deportista, en su momento les hubiera gustado ser como su ídolo, pero la vida y el destino ya les tenía preparado el camino de la malandrinada.