Los temas que más interesaron a los mexicanos en 2021

Google Chrome es el navegador web desarrollado por Google que es utilizado por cientos de millones de personas alrededor del mundo. Hasta octubre pasado, era utilizado en el 68% de la PCs, el 44% de las tabletas y el 64% de los teléfonos inteligentes. Si se toman en cuenta todas las plataformas, es utilizado en el 65% de ellas.

A través de Chrome o de otros navegadores las personas realizan millones de consultas cada día y el 92% de ellas se realizan por medio del buscador de Google.

Google no difunde el número de consultas o búsquedas, pero los expertos de www.hubspot.com estiman que Google procesa aproximadamente 63 mil consultas por segundo, lo que se traduce en 5 mil 600 millones de búsquedas diarias y aproximadamente 2 billones anuales. En promedio, una persona realiza de tres a cuatro búsquedas por día.

Lo que Google sí difunde es una lista de las principales consultas que en un año se realizaron en cada país, lo que nos permite conocer cuáles fueron los temas que más llamaron la atención de las personas.

En lo que a México se refiere, esto es lo que nos informa Google:

Los 10 acontecimientos: 1. Elecciones de México; 2. Juegos Olímpicos; 3. Juegos Paralímpicos; 4. Socavón Puebla; 5. Fórmula 1; 6. Daft Punk; 7. Afganistán; 8. Temblor; 9. Huracán “Grace”, y; 10. Línea 12 de Metro.

Los 10 personajes: 1. Carmen Salinas; 2. Inés Gómez Mont; 3. Alec Baldwin; 4. Vanessa Guzmán; 5. Juan Pablo Medina; 6. Andrea Meza; 7. Aidan Gallagher; 8. David Páramo; 9. Lyn May, y; 10. Michelle Salas.

Las 10 muertes: 1. Octavio Ocaña;

2. Cepillín; 3. Enrique Rocha; 4. Sammy Pérez; 5. Príncipe Felipe; 6. Rodrigo Mejía; 7. Juan Carlos Iracheta;

8. Alberto Ciurana; 9. Joey Jordison, y; José Manuel Zamacona.

Los 10 temas que más marcaron tendencias: 1. Bienestar Azteca; 2. Cruz Azul; 3. Mi vacuna; 4. Elecciones de México; 5. El niño de Turkana; 6. Prevención Covid-19; 7. Certificado de vacunación Covid; 8. Holi;

9. Medallero olímpico, y; 10. Aprende en Casa.

Los 10 qués: ¿Qué está pasando en Colombia?; 2. ¿Qué es postración?; 3. ¿Qué significa GPI?; 4. ¿Qué significa UWU?; 5. ¿Qué significa Nashe?;

6. ¿Qué significa POV?; 7. ¿Qué son las comorbilidades?; 8. ¿Qué es el hongo negro?; 9. ¿Qué está pasando en Afganistán?, y; 10. ¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?

Los 10 cómos: 1. ¿Cómo se llama el martillo de Thor?; 2. ¿Cómo van las votaciones?; 3. ¿Cómo saber dónde me toca votar?; 4. ¿Cómo registrarse para la vacuna?: 5. ¿Cómo recuperar mensajes de WhatsApp?:

6. ¿Cómo sacar el certificado de vacunación?; 7. ¿Cómo saber si tengo Covid?; 8. ¿Cómo votar?; 9. ¿Cómo escanear un código QR?, y; 10. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos antes y ahora?

Los 10 partidos de futbol: 1. Cruz Azul vs. Santos; 2. México vs. Brasil; 3. México vs. Estados Unidos; 4. Santos vs. Cruz Azul; 5. México vs. Francia; 6. Argentina vs. Brasil; 7. Cruz Azul vs. Pachuca: 8. Tigres vs. Bayern; 9. América vs. Pachuca, y

10. Santos vs. Puebla. Confieso que realicé sólo unas cuantas de las 70 consultas arriba anotadas. Es obvio que mis intereses no son los mismos que la mayoría de los internautas.

A todos mis lectores les deseo que en 2022 les vaya mucho mejor que en 2021 y que sobre todo gocen de buena salud. ¡Protéjanse del Covid-19!

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.

Email: eduardoruizhealy@gmail.com Twitter: @ruizhealy Sitio web: ruizhealytimes.com