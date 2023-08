Los libros, Durazo y Serrato

Preámbulo: Seguimos atorados en lo mismo, el bucle del momento. Durazé se mantiene como jefe máximo de Morena y del Corcholata Fest sin que los diputados o líderes sociales se lo reclamen. Nadie le quiere decir que debe dejar esos cargos porque su única misión debería ser Sonora. No se detienen a pensar que el Estado es el que pierde. Aunque, la verdad, no es como que concentrado en el puesto da tan buenos resultados. Semana 9 sin Gobernador… y a nadie parece importarle.

Vaya polémica la que se armó con los libros de texto, presentados por la SEP (Secretaría de Educación Patética). Que si las matemáticas, que si los temas sexuales inadecuados (por decirlo de manera suave), la intención ideológica de Marx (así se llama el amigo) o dar por hecho un fraude que no existió en el 2006 (lo que sea por complacer al señor y escribir la historia como ellos quieren). Para mí, el sólo hecho de que hayan escrito 18 de marzo como la fecha del natalicio de Benito Juárez (el supuesto Chanoc del señor que vive en Palacio Nacional, btw) ya echa por tierra todo lo demás. Me llamó la atención que, una vez más, los Avengers de la CuatroTé (los gobernadores de origen chairo) volvieron a sacar uno de esos desplegados que les ordena el Peje cuando se ve en problemas. Piensa que todos esos personajes gozan el respeto y credibilidad del pueblo y son muy pocos quienes lo tienen. En este tema, los otros gobernadores me valen un kilo de, mmmmh, cacahuates, así que quiero dirigirme al de Sonora. Mira, Alfonso Durazo (ya no debo usar el elegante Alphonse Durazé), aquí no estamos hablando de política ni de posturas estúpidamente radicales, sino del futuro de nuestros niños. No se trata de ser chairos o fifís, de apoyar o no acciones de Gobierno por decreto superior (la hora que usté diga su Pejexcelencia). Manifestarse públicamente en un tema tan sensible, respondiendo a la presión de Palacio, es lamentable. Por eso te pregunto a ti, que ahora te pones en “Modo Peje” y crees que puedes rifar la Casa de Gobierno (jajajaja) pero no te deshaces de tu depa en Polanké: ¿En serio apoyas todo el contenido de los libros de texto? ¿Eres consciente de que, al firmar como Gobernador de Sonora, dejas sobre la mesa que la mayoría de los sonorenses estamos a favor? ¿Ya nos preguntaste?, porque de ser así no me enteré. ¿Te autorizaron tus gobernados a fijar esa postura en su nombre o utilizaste (malamente) tu investidura sólo para agradar (iba a poner una frase que empieza con “lamerle”, pero mejor no porque son muy “sentidos” cuando uno usa una expresión popular aunque sea muy exacta) a ese que tú crees es tu jefe? ¿Estás enterado que tus jefes somos los sonorenses? Qué pena de “gobernador” (con minúsculas y entre comillas). Una última: ¿Esa es la educación que anhelas para tus nietos? Porque yo no.

Luis Serrato

La bomba política de la semana fue el nombramiento del sonorense Luis Serrato a la dirección estratégica del Frente Amplio por México. Está semana le pregunté a Santiago Creel y opinó que confía plenamente porque sacó adelante la elección de Maru Campos en Chihuahua, a pesar de que iba abajo y tenía en contra al entonces Gobernador panista, Javier Corral. Después se quedó como mano derecha de la actual Gobernadora (esta sí con mayúsculas y sin comillas), aunque había sido electo diputado por la vía plurinominal. Ahora regresa a la Cámara, a la dirección del Frente y la campaña de quien resulte ganador. Creel me explicó que esa decisión fue tomada entre Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, quienes analizaron perfiles y se decidieron por el sonorense. Tendrá que trabajar muy fuerte para encontrar la campaña ideal y leer correctamente los movimientos del Peje y Claudia, quien será la corcholata presidencial, les guste o no. La próxima semana, la lista del Frente se va a reducir a tres suspirantes, que irán a cada una de las cinco circunscripciones federales para sostener debates, antes de la decisión final.

Final random

¿Vieron el orgullo en la cara del Peje cuando puso, en su mañanera, una canción hecha con inteligencia artificial de donde tomaron su voz y lo quisieron convertir en Jorge Negrete? Hasta quiso hacer sentir que en verdad él había interpretado “A mi manera”. Así se engaña a los chairos. Qué pena con Camacho.