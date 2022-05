Los ex presidentes

Ni siquiera el triunfo de Sergio Pérez lo manejaron bien. En un primer momento el gobierno ofreció una felicitación al piloto mexicano por su victoria en Mónaco, solo que en lugar de usar una fotografía de Checo pusieron una del neerlandés Max Verstappen. Corrigieron, pero la felicitación se quedó virtualmente congelada cuando se divulgó un video en el que Checo celebraba con el ex presidente Felipe Calderón, tan odiado por el actual mandatario, y juntos se lanzaban vestidos a una alberca. Algunos propagandistas de la 4T optaron por borrar sus felicitaciones al piloto mexicano. AMLO mostró mayor templanza y ayer en la mañanera felicitó a Checo y al Atlas.

El que Checo --cuyo padre, Antonio Pérez, ha sido cobijado por Morena con una diputación federal-- haya festejado públicamente con Calderón ha sido considerado como un golpe para el Presidente. No debería serlo, pero el odio que López Obrador le tiene a Calderón rebasa todo límite racional. Todavía este sábado 28 de mayo declaró: Yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro. En agosto de 2019 se burló de su predecesor y lo llamó públicamente Comandante Borolas. No es una expresión que se espere de un Presidente de todos los mexicanos.

¿Por qué estaba Calderón en Montecarlo en el Gran Premio? Porque desde febrero de 2022 es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), máxima autoridad de las competencias automovilísticas. Calderón ha sido siempre un fanático de las carreras de automóviles, y en particular de la Fórmula 1, por lo que no sorprende su entusiasmo por este deporte, como no sorprende el de López Obrador por el beisbol, que lo llevó al Juego de Estrellas en 2016.

Este domingo se dio a conocer también que otro ex presidente, Enrique Peña Nieto, a quien AMLO sí ha tratado con respeto, ha obtenido un visado dorado que le otorga residencia en España tras haber hecho inversiones en bienes raíces. No tenemos información sobre las actividades productivas que le han permitido a Peña Nieto hacer estas inversiones, pero sí sabemos que López Obrador puso fin a las pensiones de los ex presidentes, equiparables al sueldo de un subsecretario.

En los tiempos del viejo PRI, que hoy la 4T ve con nostalgia, muchos ex presidentes terminaban su función con una fortuna que les daba la posibilidad de no trabajar el resto de su vida. En las últimas décadas, sin embargo, varios ex presidentes han debido trabajar o vivir de la pensión presidencial. Cada caso es distinto. Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto, al parecer, no necesitan trabajar, pero sí lo han hecho Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón.

Me preocupa qué pasará con López Obrador cuando deje la Presidencia. Durante la mayor parte de su vida, como él mismo ha reconocido, trabajó de manera informal, recibiendo un ingreso en efectivo, sin tener siquiera una cuenta bancaria. Los años que laboró en el Instituto Nacional Indigenista, el gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia difícilmente le permitirán recibir una pensión completa del Issste. Un ex presidente, sin embargo, debe tener una vida digna. No creo que López Obrador haya acumulado grandes ahorros. Por eso considero que se debe restablecer una pensión gubernamental sensata.

Cuando AMLO termine su mandato estará cerca de los 70 años. Debería poder vivir con tranquilidad, incluso de asistir a alguna Serie Mundial y festejar a algún jugador mexicano triunfador. No hay nada de malo en eso.

Agujero

Los subsidios a la gasolina están ya duplicando el ingreso adicional de Pemex por los altos precios del petróleo. Bloomberg calcula que en mayo el ingreso extraordinario de Pemex será de 1,040 millones de dólares, pero los subsidios alcanzarán los 2,390 millones. Es un agujero enorme en las finanzas públicas.