Los chapitos se retiran del negocio del fentanilo, según el WSJ

Roma, Italia.- El periódico The Wall Street Journal publicó ayer lo que denominó como un reportaje exclusivo titulado “Mexican Sinaloa Cartel's Message to Members: Stop Making Fentanyl or Die -Crime group yields to intensifying U.S. law-enforcement pressure and is kidnapping or killing producers who defy its ban on trafficking the opioid” que en español significa: “Mensaje del cartel mexicano de Sinaloa a sus miembros: Dejen de fabricar fentanilo o mueran -El grupo criminal cede ante la intensificación de la presión policial de Estados Unidos y está secuestrando o matando a productores que desafían su prohibición de traficar con el opioide”.

Del reportaje, destaco los siguientes 10 puntos:

1. El cártel de Sinaloa, el principal traficante de fentanilo, ha decidido prohibir la producción y tráfico de la droga. Esto se debe a la creciente presión de las fuerzas del orden de EU.

2. La orden proviene de los "Chapitos", una facción dentro del cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su motivación parece ser evadir la presión estadounidense, aunque hay escepticismo por parte de los funcionarios estadounidenses sobre la sinceridad o duración de esta prohibición.

3. El artículo destaca cómo la crisis del fentanilo se ha convertido en un tema político en EU, con algunos políticos sugiriendo una intervención militar en México para combatir el tráfico de drogas.

4. El cártel parece estar haciendo cumplir con violencia extrema su nueva directiva, incluido el secuestro y asesinato de aquellos que continúan produciendo o traficando fentanilo.

5. El artículo sugiere que el cambio de estrategia del cártel también podría estar influenciado por golpes significativos a su liderazgo y operaciones. Por ejemplo, Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", fue capturado y posteriormente extraditado a EU.

6. Con la salida del cártel del negocio del fentanilo y para compensar las ganancias perdidas, podrían aumentar sus exportaciones de otras drogas como cocaína, heroína y metanfetamina.

7. El artículo sugiere que algunos funcionarios estadounidenses creen que esto podría ser sólo una estrategia de relaciones públicas del cártel para desviar la atención o reducir la presión de las autoridades de EU.

8. Incluso con la prohibición del cártel, todavía hay una fuerte demanda de fentanilo en EU y muchas personas en México dependen de su producción para su sustento.

9. Si el cártel de Sinaloa realmente se aleja de la producción de fentanilo, podría haber un aumento en el precio de la droga debido al suministro reducido. Además, otros grupos criminales podrían tratar de aprovechar la oportunidad para dominar el mercado.

10. El artículo concluye con lo que dice un ex operador de laboratorio, quien, ahora que el comercio de fentanilo se volvió demasiado riesgoso, analiza dedicarse al tráfico de otras drogas o incluso armas de fuego.

Habrá que ver qué es lo que sobre este asunto dicen las autoridades de México y EU, quienes en las últimas semanas se han reunido, tanto en la Ciudad de México como en Washington, para fijar estrategias para combatir conjuntamente el tráfico de la droga que ha causado la muerte por sobredosis de decenas de miles de estadounidenses y quién sabe cuántos mexicanos.

