Los asegunes del deporte

Si revisas detenida y repetidamente el video más difundido del encontronazo cuerpo a cuerpo entre Damar Hamlin del equipo Buffalo Bills y Tee Higgins de los Cincinnati Bengals durante el juego de futbol americano de la National Football League (NFL) el pasado lunes en Cincinnati, se aprecia claramente cómo la cabeza con casco de Higgins golpea con contundencia el pecho de Hamlin para inmediatamente caer ambos y un momento después levantarse, pero unos segundos más adelante Hamlin cae súbitamente de espalda contra el césped quedando inconsciente, sin signos vitales y momentos después se verificó que sufrió un paro cardiaco del cual fue recuperado mediante medidas de reanimación cardiopulmonar.

Aún inconsciente fue trasladado en ambulancia al hospital donde se estableció el diagnóstico de traumatismo por contusión cardiaca cerrada. Cuando esta condición se presenta, el corazón pierde su ritmo normal y entra en una arritmia grave, la fibrilación ventricular que pudo haber sido el curso que siguió el traumatismo de Hamlin. El jugador tuvo que ser conectado a un respirador artificial mecánico a través de un tubo en la tráquea. Por fortuna ha evolucionado favorablemente. No hay duda que fue un evento de nivel mortal, pero con la característica de haber ocurrido durante la práctica ordinaria de un deporte pues de hecho el encontronazo entre los jugadores fue de un modo más o menos común en ese deporte, nada excepcional. Aquí surge la observación de que, aunque la NFL ha tomado precauciones para evitar golpes de alto riesgo -por ejemplo, modificaciones a los reglas del juego, un protocolo para enfrentar las conmociones cerebrales, presencia de más médicos en los juegos, etcétera- las lesiones graves continúan ocurriendo. No obstante, sobresale que la NFL ha acumulado ya unos 300 casos con diagnóstico de daño cerebral secundarios a traumatismos repetidos en la cabeza. Hace apenas tres meses Tua Tagovailoa, mariscal de campo de los Delfines de Miami, sufrió un traumatismo en su cabeza y tuvo que ser desalojado del campo de juego en camilla; él mismo había sufrido un golpe en la cabeza apenas dos días antes y otro durante un partido el 25 de diciembre. Ryan Shaizer, de los Acereros de Pittsburgh, sufrió hace cinco años una lesión vertebral que le impidió continuar como jugador de futbol americano y de hecho quedó tan limitado que tuvo que aprender nuevamente a caminar. Hay voces que claman para que la NFL determine acciones para mejor protección a sus futbolistas toda vez que el peso de los jugadores combinado con las velocidades de carrera que alcanzan y considerando que siempre hay choques frontales cuerpo a cuerpo, pues todo esto hace que las probabilidades de lesiones severas en este deporte estén a la orden del día. Los avances en Medicina del Deporte y en la tecnología aplicada al juego físico deberían de aprovecharse al máximo en encuentros necesariamente rudos como son los partidos de futbol americano, simplemente porque el riesgo de lesiones graves continuará. Es verdad que la intención del jugador de futbol americano no es precisamente dañar físicamente al contrario sino contenerlo para que, a fin de cuentas se acumulen un mayor número de puntos para su equipo y el menor número para el contrario de manera que se gane el partido. Cosa distinta es el boxeo donde el peleador tiene implícita la intención de dañar el cuerpo del adversario al grado que, incluso de ser posible, le haga caer y dejarle sin posibilidad de levantarse, es decir noquearlo, ya no técnica sino físicamente. Otras veces bastará haber mostrado un mejor desempeño técnico en la pelea de manera que así se haga de la victoria, pero de cualquier manera esto supone también golpear directamente el cuerpo del adversario con el riesgo inevitable de ocasionarle algún daño severo. La Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica Británica han razonado, a partir de las evidentes consecuencias del traumatismo acumulado en el boxeador, que este deporte sea prohibido, lo que desde el punto de vista ético y jurídico está de considerarse en serio.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

