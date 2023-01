Lo usas… ¿o te usa?

En esta colaboración estimado lector vamos hablar del uso del smartphone, una de las herramientas más útiles que nos ha brindado la tecnología, pero que desafortunadamente también se ha convertido en una adicción. Ya hay nombre para una de ellas: Nomophobia, es la sensación que tiene el organismo cuando olvidas el celular, estás a punto de quedarte sin batería, o quedar desconectado de la red. Se calcula que dos terceras partes de los usuarios la tiene, y los síntomas son estrés, pánico, alteraciones respiratorias y taquicardia (casi nada…).

MÁS DATOS

Se dice que el verdadero impacto del smartphone no es tanto el tiempo que lo usas sino la frecuencia con que lo haces. Según estudios realizados el usuario pasa en promedio 3 horas 15 minutos usando el celular y el 20% de los usuarios anda arriba de las 4 horas. La mayoría revisa su celular promedio 58 veces al día, y de esas son 30 veces en la jornada laboral. Si la llamada dura promedio poco más de un minuto, se nos va en el trabajo más de media hora contestando teléfono, lógicamente nos referimos a llamadas personales.

El problema empieza aflorar cuando se hace el estudio de la frecuencia de las llamadas: se calcula que en lapso de tres minutos en el 50% de los casos entra la siguiente llamada después de hacer concluido una. Y aquí también nos podemos dar cuenta del impacto en la productividad: Si estás realizando un trabajo te entra una llamada ya pierdes el enfoque, se calcula que más de 15 minutos te llevará volverte a concentrar y si cada rato te entra llamada pues ya sabrás que tan concentrado estarás. Imagino que por esto hay empresas que no permiten uso de celular en el lugar de trabajo.

QUÉ PODEMOS HACER

Hay varias estrategias que nos pueden servir para reducir el riesgo de perder tiempo y de que smartphone se convierta en adicción. La primera de ellas es eliminar las apps que no utilizo y las redes sociales eliminar notificaciones. Otra herramienta puede ser y es muy efectiva: Entras a una reunión o estás inmerso en un proyecto o trabajo poner en modo avión el celular, terminando revisas y te reportas. Aquí entra un aspecto sicológico interesante: La sensación de que no estás perdiendo tiempo y estás haciendo algo que vale la pena.

Otra herramienta puede ser el realizar más trabajo posible en la laptop que en celular. Si te fijas cuando comes o conversas con alguien no tienes la laptop en la mesa o en la mano. En cambio el celular por lo práctico lo traemos siempre disponible. Entre más uses laptop menos tiempo con celular en mano.

Conclusión estimado lector: Revisar cada quien en lo personal que podemos hacer al respecto; un servidor lo que hace es muy sencillo, una hora antes de acostarnos ya no lo uso y en la mañana las dos primeras horas después de levantarnos no lo toco. A la hora de la mesa está fuera del alcance, así como el modo avión cuando necesitamos estar libre de distracciones, pienso que nos ha funcionado. Aquí la clave es traer en el radar este punto: Lo uso, ¿o te usa? No permitas que te gane estimado lector… ¡Feliz domingo!