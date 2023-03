Lo que pienso de Durazo

Mi columna anterior, en la que cuestionaba la actuación de Alfonso Durazo en relación a la inseguridad y su Gobierno, ocasionó muchos comentarios. Unos de acuerdo y otros tratando de defenderlo por los “errores” del pasado. A través de Twitter me comprometí con don Francisco Aragón para explicar lo que pensaba de Alfonso. Y, pues, aquí voy:

Como persona me cae bien. Lo conocí el martes 30 de noviembre de 1993. Luis Donaldo Colosio había sido destapado como candidato priista dos días antes y vino a Sonora. Esa mañana organizaron un “besamanos” en el Araiza, con medios, empresarios y los políticos de moda. Como nunca me han gustado esas cosas, me quedé afuera y ahí estaba Federico Arreola, con quien había coincidido en El Norte de Monterrey, ahora convertido en Grupo Reforma. Federico me presentó a Alfonso Durazo, quien era particular del virtual candidato presidencial. Como venían en un avión especial para ellos dos, me invitaron a Magdalena, donde habría comida familiar. Tampoco acepté esa invitación.

No es que nos convertimos en grandes amigos, pero empecé un trato cordial y ocasional con Alfonso. Vi cómo desaparecía (lit, pondrían los centennials) después del magnicidio. Exigí más yo, en esta misma columna, que él quien estaba en la lista de las “viudas de Colosio”. Me dijeron que Zedillo no lo quería por el mal trato que, como particular de Colosio, le había dado durante la campaña, pese a que era el coordinador general. Para suerte de Durazo, fue arropado por Esteban Moctezuma, quien tuvo unos tristes seis meses como Secretario de Gobernación zedillista.

Cuando vio que el barco tricolor se hundía tuvo la habilidad de ser de los primeros en saltar y cayó al seno del foxismo, de quien también fue particular desde la campaña. Tuvo sus problemas al interior del gabinete y al cuarto año salió en medio del estruendo mediático ocasionado por una carta donde destapaba asuntos secretos. Su siguiente aparición pública fue como diputado federal plurinominal por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.

Después de su gris paso por San Lázaro se alió a AMLO y tomó el control de Morena en Sonora. Como político me parece alguien sin convicciones y está ahí simplemente por poder. Su paso por todos los partidos es una muestra. En 2018 se postuló para el Senado, pero su única intención era tener una elección ganada en su trayectoria, porque jamás pensó quedarse en el escaño que le dieron los votos. Siempre supo que se iría al gabinete. Entonces, ¿por qué el engaño de una campaña? Como Secretario de Seguridad le fue muy mal, porque no tenía autoridad y sabía más de física cuántica que del crimen. Tampoco cumplió en el cargo y “renunció” para ser candidato a Gobernador.

“Haiga sido como haiga sido” ganó y al hacer su gabinete se trajo a tres personajes que habían pedido, y obtenido, el voto para diputaciones federales. ¿Para qué los hizo candidatos si los traería a su equipo? ¿Acaso el gabinete fue un bomberazo? Otra deslealtad más hacia el pueblo, como si no hubiera tres sonorenses (entre dos millones) con perfiles para esos cargos en el DIF, Desarrollo Social y Sidur.

En seguridad pública decidió experimentar con María Dolores del Río y está bien, hay que correr riesgos. Pero, poniéndolo en términos beisboleros, él es el manager y a su pitcher inicialista lo están apaleando. Apenas vamos entrando a la tercera entrada y los delincuentes van ganando 9-0. ¿Por qué no llama a un relevista? ¿El equipo es tan malo que no tiene a nadie en el bullpen? ¿Será que su soberbia le impide reconocer que se equivocó? Debe ser una mezcla de ambas porque las ejecuciones siguen día con día y él se limita a decir que estamos exagerando o su equipo de trabajo le filtra a un reportero que lloró en la soledad de su oficina por las víctimas de un accidente. Qué ridículo, ¿un gobernador (con minúsculas) llorando en lugar de vestirse de líder y actuar con firmeza? OMG. Y eso no es todo. Le importa tan poco la gubernatura, en la que debería estar concentrado al 100, que aceptó un puesto en Morena nacional. El rancho ardiendo y el señor ocupado en las candidaturas del 24.

Por eso le cuestiono, por eso le exijo. Los sonorenses merecemos un Gobernador dedicado, firme y, sobre todo, aterrizado en la realidad. Si niegas los problemas, jamás podrás resolverlos.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008.