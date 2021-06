Llega el Día D

¿Qué es lo que está en juego este domingo? Tan simple como que un político sonorense va a recibir la responsabilidad de delinear el desarrollo y las áreas de oportunidades para nuestro Estado y sus habitantes por los próximos seis años, como mínimo. Darle continuidad a lo que hasta ahora se ha hecho bien, desechar lo que no funciona y modificar lo que es necesario pero tiene fallas en la implementación.

Entonces viene la gran decisión. ¿A quién darle ese encargo? Son dos perfiles muy contrastados, dos personajes que hicieron su hoja de ruta por caminos muy diferentes. Antes de votar tenemos que analizar a fondo a cada uno. Conocerlos tal como son, no solamente por lo que dijeron en sus actos de campaña, también por lo que no dijeron, por sus actitudes, por lo que mostraron de sus personalidades. Hay otros tres candidatos, aunque sin mayores posibilidades. Destacó Rosario Robles, de Fuerza por México, una mujer seria, inteligente, que dio un toque de mesura al proceso. Tiene futuro interesante. Temo Galindo era un buen perfil, pero le faltó punch y se perdió. El otro es el "Bebo" Zataráin, con una campaña patética. Dilapidó en dos meses el prestigio de años.

Así es como analizo a los dos candidatos principales…

Ernesto Gándara: Un hombre serio, tranquilo, honesto y muy trabajador. Muchos años ha buscado esta oportunidad que se le había negado dos veces. Llega maduro, conocedor profundo de Sonora, con un diagnóstico claro de lo que es y necesita el Estado. De su pasado en la política se puede decir que lo ha hecho bastante bien. Fue alcalde de Hermosillo con muy buenos resultados y conoce la labor legislativa porque fue senador. Nunca ha sido señalado por actos de corrupción, aunque el intento lo han hecho. En la campaña se posicionó como alguien respetuoso. Su plan luce muy completo, aunque le ha faltado delinear de manera detallada lo que tiene pensado para combatir al crimen. La actual administración ha fallado en ese encargo, porque la Gobernadora se negó a hacer los ajustes correctos en la Secretaría de Seguridad Pública. Educación, salud y el desarrollo económico van ligados y será un enorme reto en la época post pandemia que le tocará a quien sea electo el próximo domingo. En la recta final de su campaña hizo mucho énfasis en que Sonora no debe ser Gobernado por caprichos que lleguen del centro del País. Recibió el apoyo de Ricardo Bours y eso podría ser clave.

Alfonso Durazo: Un hombre preparado académicamente que ha transitado por la política sin una identidad muy propia. Empezó como priista, cuando fue el particular de Colosio y después tuvo otros encargos menores, lo que lo hizo saltar al foxismo en el 2000. Fue el particular del primer Presidente no priista en 70 años. Salió por la puerta de atrás, en medio de un escándalo ocasionado por su carta de renuncia. De ahí brincó al PRD, en la primera campaña presidencial de López Obrador y fue candidato al Senado, aunque no ganó. Seis años después estaba en Morena, pero fue diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado. En el 2018 fue senador gracias a la ola de AMLO. Estuvo dos meses en el cargo porque cambió a la Secretaría de Seguridad, donde le fue bastante mal. Sus momentos más bajos fueron el “Culiacanazo” (17 de octubre 2019) y la masacre a la familia LeBarón. Como candidato trató de concentrarse en ser percibido como “sonorense de cepa”. Tampoco mostró un plan detallado de combate al crimen ni respondió señalamientos sobre ese tema. Su ventaja podría ser la marca Morena, que no se sabe si todavía tiene la fuerza de hace tres años.

Asistir a las casillas será importante y decidir bien es clave para Sonora. Ahora la percepción, en general, muestra un empate técnico, con Gándara subiendo.

El resto

Son 72 alcaldías, 21 diputaciones locales y 7 federales. La atención estará en Hermosillo, donde los candidatos son Célida López, quien va por la reelección después de una administración en la que transitó de menos a más y luce muy sólida. El otro contendiente fuerte es Antonio “Toño” Astiazarán, quien ya fue alcalde de Guaymas, y logró hacerse candidato por la alianza PRI-PAN-PRD. David Figueroa, de MC, es un aspirante serio. Buen alcalde en Agua Prieta, diputado federal, líder estatal del panismo. Su presencia puede marcar la diferencia. Del resto, la revelación ha sido el petista Pepe Celaya.