Las razones de la Corte

¿Cuáles fueron los razonamientos por los que el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, sometió a la consideración de la Corte el análisis de constitucionalidad de los artículos del Código Penal del Estado Coahuila relativos al aborto y que motivaron la ya multicitada postura de la SCJN el martes pasado? Podemos dividir los razonamientos en dos bloques: Por una parte el relativo a la mujer y madre y, por otra, el correspondiente al “hijo” (para facilitar esta lectura vamos a utilizar los términos de “madre” a la embarazada y de “hijo” al embrión o feto). Acerca de la madre aparecen frecuentes menciones a su autonomía personal, su independencia, su libertad para el libre desarrollo de propia personalidad, su derecho a la vida privada, la edificación de su proyecto de vida, su frecuente sometimiento por razón de género con predominio del varón sobre ella, la posible imposición de la maternidad, la violación a sus derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, su posición como instrumento de procreación y sus desventajas en relación a pobreza, discriminación y desigualdad. Se lee un recorrido histórico y actual sobre las imposiciones de su inmerecida inferioridad social y sobre su papel como procreadora que la conducen a limitarse y llevar un régimen de vida limitante y no escogido. Hasta aquí se advierte una línea de menciones y argumentaciones que van al rescate de la mujer concediéndole su derecho a decidir, en este tema concretamente sobre la continuación o terminación de un embarazo lo que obviamente implica la eliminación del hijo. Y en relación al hijo se presentan una serie de planteamientos que conducen a la aceptación del aborto con la prácticamente única condición de que sea en “etapas tempranas” sugiriendo que en un embarazo más adelantado el hijo va adquiriendo merecimientos o derechos que podrían hacer cuestionable su eliminación por simple voluntad de la madre. El texto incluye una serie de consideraciones provenientes de consensos previos, nacionales o internacionales, que denotan una falta de coincidencia en varias materias como, por ejemplo, a partir de cuándo comienza la vida humana, si el hijo aún no-nacido es o no es persona, si cuenta con derechos jurídicos solamente a partir de su nacimiento. También consideraciones sobre la falta de unanimidad en los criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales acerca del derecho a la vida del hijo antes de nacer, y la falta de consenso y disparidad de interpretaciones acerca de a partir de cuándo el Estado debe tutelar la protección al hijo. No es necesario escudriñar escrupulosamente el texto para advertir que salta su inclinación en presentar a la madre como figura vulnerable y vulnerada y por otra parte presentar al hijo como algo (no necesariamente “alguien”) que tiene cierto valor por su potencial nacimiento y desarrollo después de nacido, pero no como un ser vivo actualmente humano, en desarrollo, merecedor de derecho a la vida desde etapas tempranas y, en todo caso, anteponiendo los derechos de la madre (autonomía, desarrollo personal, etcétera) al derecho a la vida del hijo. El texto remarca que se ha tomado la posición correcta, “una posición más equilibrada” entre las posturas de otras instancias “extremas”. Quizás el equilibrio sea en relación a posturas o consensos técnicos, pero no entre los derechos de una madre y de un hijo concretos, pues si algo resultó a fin de cuentas este 7 de septiembre fue una posición desbalanceada, desequilibrada, producto en buena medida de una exposición de argumentos y razonamientos encaminados al resultado obtenido. El asunto del aborto es ciertamente muy complejo, pero a la vez muy claro, si se tiene la voluntad de verlo sin prejuicios. No se trata de enviar a la cárcel a la madre ni de enviar al cesto de la basura biológica al hijo. Las faltas de consenso seguirán, pero el equilibrio no necesariamente implica neutralidad ni silencio. No habrá ningún atisbo de acuerdo mientras no se diga que si un hijo antes de nacer no es un ser humano entonces qué es. ¿De otra especie aún no identificada?

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

