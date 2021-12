Las mejores series de 2021

De las series de televisión que vi en 2021 estas seis son las que valoro como las mejores. Inicié algunas que dejé de ver porque no me llamaron la atención y otras las aguanté, pero no me perecieron buenas o interesantes. En estas mismas páginas han aparecido o están por aparecer reseñas de las mismas.

El último baile (Estados Unidos, 2020). Esta serie documental dirigida por Jason Hehir va más allá de contar la historia del éxito del equipo de basquetbol Chicago Bulls de la NBA y de su estrella indiscutible Michael Jordan. Sitúa la trama en un contexto multifacético en el que se trata la organización del equipo, la dinámica que se da en su interior, las relaciones entre los jugadores y de estos con el entrenador. Se aborda el comportamiento de los aficionados, la identificación con el equipo, la influencia que los jugadores, en particular, Jordan, tienen sobre la población. Todos quieren ser como ellos, como él.

Rompan todo: El rock en América Latina (Argentina, 2020). Es una producción del músico argentino Gustavo Santaolalla y el director es Picky Talarico. Son seis capítulos filmados en ocho países que recorren la historia del rock en América Latina. Son más de 100 los músicos y cantantes entrevistados que ofrecen su visión del desarrollo del rock en la región. El tema es muy amplio y también el periodo que se documenta. Son 60 años. La tarea es muy difícil de llevar a cabo y por lo mismo se presta a todo tipo de críticas. ¿Por qué poner a este y no al otro grupo? ¿A tal cantante y no al otro?

Homeland (Estados Unidos 2011-2020). Es una creación de Howard Gordon y Alex Ganas a partir de la serie israelí Hatufim (Prisionero de guerra) creada por Gideon Raff. Inició en 2011 y terminó en 2020. En un inicio sólo estaba programada una temporada, pero el éxito de la primera abrió el espacio, para que fueran ocho con doce capítulos cada una, para un total de 96 episodios en ocho años de transmisión. La agente de la CIA Carrie Mathison (Claire Danes) es la protagonista. Se especializa en el combate al terrorismo, su jefe y guía es Saul Berenson (Mandy Patinkin). Ella padece de un trastorno bipolar y por eso debe ser medicada.

Somos (México, 2021). Es una serie de seis capítulos creada por James Schamus y dirigida por Álvaro Curiel y Mariana Chenillo. Se basa en el texto Anatomía de una masacre, que recoge la investigación que en 2017 publica la periodista estadounidense Ginger Thompson, ganadora del Premio Pulitzer. Ella realiza entrevistas a familiares de las víctimas y también a los criminales que ahora son testigos protegidos de la DEA. A partir de estos testimonios logra construir una polifonía que narran paso a paso, lo que ocurrió. Retrata una realidad compleja y humaniza la tragedia. Thomson prueba que en el origen de los hechos está una acción fallida de la DEA.

Punto de inflexión: El 11-S y la lucha contra el terrorismo (Estados Unidos, 2021). Serie documental de cinco capítulos, de una hora cada uno, dirigida por Brian Knappenberger. Al cumplirse 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos se publicaron libros y produjeron, documentales y series de televisión en línea de entender qué pasó y cuáles fueron los errores y las consecuencias posteriores. La serie reconstruye con rigor y precisión los hechos y las motivaciones de los distintos actores políticos implicados, para eso recurre a material de archivo inédito, al testimonio de sobrevivientes, a las grabaciones de los audios de los aviones, de las torres de control y de los organismos de seguridad. Algunos críticos aseguran que es lo mejor que se ha producido sobre este tema.

Babylon Berlín (Alemania, 2017). La dirección es de Tom Tykwer, Achimvon Borries y Henk Handloegten. La serie se sitúa en los años veinte y treinta del siglo pasado en Alemania. Berlín aparece como una metrópoli señorial con una intensa vida social y cultural donde sus habitantes gozan de grandes libertades, que están a punto de perder con la llegada del nacionalsocialismo. Un inspector de Colonia se incorpora a la unidad antivicio de la Policía de Berlín. Investiga un caso de pornografía con el trasfondo de la situación política y social que se vive en la Alemania de esos años.

Rubén Aguilar Valenzuela

Twitter: @RubenAguilar