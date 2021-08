Las malas noticias son más que las buenas: Tres ejemplos

En las últimas semanas las malas noticias han abundado, tanto en México como alrededor del mundo.

Algunas de ellas:

1. La pandemia de Covid-19 se agravó después de que los gobernantes de diversos países aseguraran que lo peor ya había pasado. Los números muestran que tanto Andrés Manuel López Obrador, en México, como Joe Biden, en Estados Unidos, fueron optimistas e ignoraron las advertencias de los científicos sobre la agresividad de la variante Delta del coronavirus.

a. Del 10 de julio al 8 de agosto el promedio de casos diarios reportados en el mundo aumentó de 423 mil 686 a 607 mil 993 ó 43.5%, mientras que el promedio de muertes diarias registradas subió de 8 mil 004 a 9 mil 336 ó 16.6%.

b. En México, el promedio de nuevos casos reportados entre el 16 de julio y el 14 de agosto aumentó de 9 mil 275 a 18 mil 247 o 96.7%; en el mismo periodo, el promedio de muertes diarias creció de 191 a 526 ó 175.4%. Tan sólo el sábado pasado murieron 560 personas.

2. La inflación que destruye el valor de los ahorros y el poder adquisitivo de los ingresos del 99% de los mexicanos siguió aumentando debido, en gran medida, a la inflación que se registra en EU y al incremento de los precios de los alimentos, gasolinas y gas, productos que nuestro País importa de aquel.

a. En julio, el Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC) aumentó 0.59%, el incremento acumulado en el año llegó a 4.04% y la inflación anualizada a 5.81%. Esto orilló al Banco de México a elevar su Tasa de Interés Interbancaria a 4.50%, a menos de dos meses de haberla incrementado de 4.00% a 4.25%.

b. En julio, la tasa de inflación de EU se mantuvo en el 5.4% que alcanzó en junio. Hace un año era de 1.0%, lo que significa que en 12 meses aumentó 175.4%. En este periodo los precios del gas LP y de la gasolina, de las que México importa el 70%, subió 98.0% y 77.9%, respectivamente, de acuerdo con el US Energy Information Administration; el del maíz amarillo, del cual nuestro País también importa el 70%, aumentó 91.4%, según el US Departament of Agriculture.

3. El reporte del cambio climático dado a conocer la semana pasada por el panel de expertos de Naciones Unidas confirmó que el calentamiento global puede ser irreversible si los gobiernos y gobernados del mundo no adoptamos medidas drásticas para detener el aumento de la temperatura planetaria.

a. Mientras algo se hace para remediar la situación, incendios incontrolables están destruyendo millones de hectáreas de bosques, selvas, pastizales y otras áreas naturales. Los medios de información han reportado los que han ocurrido en EU, Canadá, Grecia, Italia, España y Turquía, pero poco se ha dicho sobre los que afectan a Rusia, que abarcan una superficie mayor que todos los demás en el mundo.

b. En México, la Comisión Nacional Forestal informa que en lo que va del año se han registrado 5 mil 943 incendios forestales que afectaron 449 mil 033 hectáreas equivalente a tres veces la superficie de la CDMX.

Parece que las malas noticias son más que las buenas en México y otros lugares. La de ayer: El regreso al poder de los talibanes en Afganistán y lo que eso representa para los habitantes de ese país que ahora deberán vivir de acuerdo a la versión más extrema de la ley islámica.

¡Ánimo!

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com