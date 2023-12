Las malas ideas cruzan el mar

Hay palabras que hieren, que contaminan, que hacen mucho daño.

Donald Trump, por ejemplo, ha estado repitiendo últimamente la frase de que: “Los inmigrantes están envenenando la sangre del país”. En una entrevista con el sitio The National Pulse, Trump dijo: “Nadie tiene una idea de dónde viene esta gente y nosotros sabemos que vienen de prisiones. Sabemos que vienen de instituciones mentales y de manicomios. Sabemos que son terroristas. Nadie ha visto nada parecido a lo que estamos viendo ahora. Es algo muy triste para el país. Están envenenando la sangre de nuestro país”.

Y hace unos días, en un evento en Iowa, Trump insistió: “Es verdad. Están destruyendo la sangre de nuestro país. No les gusta cuando digo esto”.

El problema con los dos párrafos anteriores es que son falsos. Los inmigrantes contribuyen enormemente a la vida, a la economía y a la cultura de Estados Unidos. Lejos de contaminar la sangre del país, la revitalizan. Los inmigrantes pagan impuestos, crean trabajos y nuevas ideas. Estados Unidos no sería una superpotencia sin los inmigrantes.

Esos párrafos de Trump son la versión 2023 de la frase que dijo en 2015 acusando falsamente a los inmigrantes mexicanos de ser “violadores” y criminales. Pero Trump no es el único atacando injustamente y sin bases a los inmigrantes.

Greg Abbott, el gobernador de Texas, declaró: “Oficialmente una invasión en la frontera” con México el pasado mes de septiembre. El problema es que no hay ningún país invasor -México no ha hecho ninguna declaración de guerra contra Estados Unidos- y que una invasión sólo puede ser declarada por el Gobierno federal, no por ningún Estado.

A pesar de eso, hace unos días el gobernador Abbott firmó varias leyes que permitirán la construcción de más barreras que impidan el paso de migrantes de México a Texas, y la detención de indocumentados por agentes y policías estatales. Es cierto que hay mucha gente entrando sin documentos. Pero decir que hay una “invasión” en la frontera con México es absurdo y totalmente falso.

Eso es lo que hacen los políticos para ganar votos. Se inventan un enemigo, acusan que hay una invasión y ni siquiera se preocupan por decir la verdad.

“Va a haber muchas elecciones en el 2024”, escribió en X hace poco Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Unhcr). “Algunos políticos ya están usando el eslogan de ‘invasión’ de migrantes y refugiados para ganar votos. Ese argumento está equivocado y es inútil para responder a los retos de la movilidad humana. Existen soluciones que pueden ser justas y efectivas”.

Y, sin embargo, siguen llegando.

Eso no lo podemos ocultar.

Las imágenes de la frontera son impresionantes. Yo estuve ahí varias veces durante este año y no recuerdo haber visto nada similar. Son familias enteras que vienen desde Venezuela y los lugares más peligrosos del continente a buscar una segunda oportunidad. El lunes 18 de diciembre fueron detenidos en la frontera Sur 12,600 indocumentados, un récord. Y en el año fiscal 2023 se detuvieron a 2.4 millones de personas que cruzaron ilegalmente por la frontera Sur, más que las 2.1 millones en el 2022 y que las 1.7 millones del 2021. Son todas cifras sin precedentes.

Pero ante esta crisis en la frontera, necesitamos soluciones. No nuevos ataques a los inmigrantes. Huir de la violencia, de la pobreza y de las dictaduras no es un crimen. El problema es que muchas de las palabras y actitudes antiinmigrantes en Estados Unidos se están repitiendo en otras partes del mundo. Las malas ideas cruzan el mar.

Por ejemplo, México y Estados Unidos negociaron un acuerdo para forzar a muchos inmigrantes centro y sudamericanos a esperar en México sus trámites migratorios. Este acuerdo iniciado en el 2019 por Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador – “Quédate en México” o “Remain in Mexico” -podría violar los derechos de quienes huyen por violencia o persecución política. Pero un proceso parecido está ocurriendo en Gran Bretaña.

Ahí avanza en el parlamento una propuesta para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo político en Gran Bretaña y obligarlos a esperar en África la resolución de las cortes inglesas, que podría tomar años. Esta propuesta tiene como objetivo detener a los miles de inmigrantes que llegan cada año en botes desde el norte de Francia. La propuesta ha sido muy criticada, pudiera violar leyes internacionales y no tiene su aprobación asegurada en el parlamento. ¿Por qué enviarlos a Ruanda? Esa es otra historia larga y complicada. Pero refleja la intención del gobierno británico de reducir y controlar la migración a su nación. Sea como sea.

Estas propuestas son contagiosas y pegajosas.

La migración es un fenómeno global que no será detenida con muros, discursos extremistas ni boletos de avión a Ruanda. Pero las malas ideas viajan rápido. Y en época electoral, atacar a los inmigrantes -la población más vulnerable del mundo- es la nueva piñata de políticos sin corazón, imaginación y soluciones.

Pronto, las barbaridades que están diciendo Trump y Abbott serán repetidas en los rincones más oscuros del planeta.