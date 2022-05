Las ideologías hoy y aquí

Uno entiende mejor las cosas no por saberlas sino por vivirlas. Es el caso de las ideologías. En la calle se escuchan dos versiones: Aquella que dice que sin ideología no se tienen convicciones y, la otra, que afirma que apegarse a una ideología cierra el pensamiento. De aquí que mientras unos dicen que sostener una ideología es lo mejor, otros afirman que lo mejor es no verse atrapado en una ideología. Ocurre que comúnmente se consideran ideología y filosofía como si fuesen lo mismo pero no es así. En lo personal me han sido útiles las siguientes consideraciones: Una filosofía es la visión práctica de la vida basada en la búsqueda de la verdad para entender por qué la vida es como es, mientras que una ideología es un conjunto de ideas encaminado a cambiar las cosas pero no a buscar la verdad. La filosofía es práctica en tanto la ideología es rígida; el filósofo es de mente abierta, el ideólogo de mente estrecha; el filósofo no teme a pensar aún en “zonas” contrarias mientras que la ideología no anima a pensar, sino a aceptar lo suyo y desalienta pensar en contrario; la filosofía busca el conocimiento y la verdad, la ideología no va tras la verdad, sino por la aplicación de sus ideas; el filósofo cuenta con su pensamiento estructural, el ideólogo cuenta con sus emociones. Tener en cuenta estas consideraciones nos sirve mucho para valorar mejor las ideologías que prevalecen hoy y aquí. Dos ideologías marcan un cambio cultural de nuestro momento y lugar, la ideología tecnocrática o simplemente tecnocracia y la ideología de género. La tecnocracia se refiere a un sistema político, concretamente de Gobierno, en donde la directriz se lleva a cabo a partir de experiencias científicas y tecnológicas aunque no necesariamente las ostente el primer mandatario pero de hecho son ésas las que definen el tipo de civilización por encima, incluso, de la idea política. La biotecnología, las tecnologías de la información, el dominio tecnológico de la naturaleza, la conquista extraterrestre, las energías limpias y tantos otros logros científicos y tecnológicos en tan pocos años hacen de la nuestra una civilización tecnológica que, aunque a duras penas, va siendo hasta ahora un poco más constructiva que destructiva gracias a la intervención creciente de una visión ética (al fin y al cabo filosófica) que se ha convertido ya en la “conciencia crítica de nuestra civilización tecnológica”. La otra ideología que nos marca es la ideología de género. No es necesario aquí entrar en detalles que son ampliamente conocidos pero sí mencionar que el precedente de esta ideología viene desde la Edad Media con el surgimiento del ánimo de quitar y rehacer, y que después se refuerza bajo el no bien entendido principio “pienso, luego existo” de René Descartes, y es que en realidad a lo que el filósofo quería llegar es a una demostración de su existencia y no de su pensamiento, pues pensamos porque somos, es decir, primero es el ser y luego el pensar. Luego este ambiente evolucionó de tal manera que se llegó a considerar que no somos lo que somos, sino lo que pensamos, y así nace la ideología de género, que desvincula el sexo real del género precisamente porque le da más poder a lo que pienso que soy que a lo que realmente soy, como si uno fuera lo que pensara que es y no lo que en realidad es. Y no sólo esto sino que esta ideología -al igual que cualquier otra- no dialoga sino que sólo “establece” o impone a los demás aceptar acríticamente que una mujer es masculino o que un hombre es femenino. Un pensador contemporáneo, Robert Speamann, ha dicho otra verdad fundamental, que “yo soy yo” y “no lo soy sólo para mí sino para todos”. Frente a estos planteamientos la ideología de género no puede más que imponerse. Y es que las ideologías no preguntan, todas terminan por encerrarse no sólo en sus ideas sino en algo más celoso: Sus sentimientos. La ideología de género -como otras- es para la información, no para la educación o la formación. Las ideologías se deben tratar con respeto como expresiones del pensamiento ajeno, pero no por ello tienen que ser aceptadas y menos impuestas.