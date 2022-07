La visita de Echeverría

Estaba yo en Radio Concierto, la emisora cultural que fundé con mi familia, cuando sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir -no teníamos para pagar portero, recepcionista o guardia- y me llevé una gran sorpresa: Quien timbró era Luis Echeverría, ex presidente de México.

Lo acompañaba Enrique Cárdenas González, quien fue gobernador de Tamaulipas. Los invité a pasar y me explicaron que venían en automóvil en viaje de Torreón a Monterrey, y al acercarse a Saltillo oyeron en el radio nuestra estación. Quisieron conocerla, pues no sabían de ninguna otra semejante en el País. Les mostré la casa que fue de mis ancestros y que conservamos con sus muebles, sus cuadros y sus objetos de uso cotidiano.

Mis paisanos saltillenses la consideran un museo. Luego vieron la radiodifusora y firmaron el libro de visitantes. Después se retiraron. Pasó algo así como un mes, y una empresa se mensajería nos entregó una gran caja. En ella venía una colección de CDs con la obra completa de Beethoven, y numerosos elepés pertenecientes a la excelente serie “Voz Viva de México”, editada por la UNAM. Era un regalo de Echeverría, quien en una expresiva carta me manifestaba su agradecimiento por haberlo recibido con su amigo y me felicitaba por la labor que en Radio Concierto llevamos a cabo.

Es este el último recuerdo que conservo de Echeverría. El juicio de la historia le ha sido adverso, no sólo por su involucramiento en los sucesos del 68 y el 71, sino también porque se le considera el iniciador de las políticas que hicieron perder a nuestro País la estabilidad económica que había conservado, y que lo llevaron a graves crisis que mucho perjudicaron a los mexicanos. Esas políticas las ha revivido el actual Presidente de México, en quien parece haber encarnado el espíritu del mandatario fallecido.

El basamento ideológico de la 4T tiene más de una semejanza con el del régimen echeverrista. Tal se diría que antes de irse de este mundo Echeverría vio lo que estaba haciendo AMLO y dijo con el poeta: "Non omnis moriar". No moriré del todo.

